Covid-19 : la PEP2B met locaux et personnel à disposition de l'ARS et des soignants

"A l’issue d’une concertation avec tous nos personnels des établissements et services médico- sociaux qui, depuis le début du confinement décrété par le gouvernement, exercent selon les exigences de notre plan de continuité d’activité, il résulte à partir d’aujourd’hui, 24 mars 2020, la décision de confirmer à l’ARS de Corse :

- la mise à disposition de nos locaux de Moriani ;

- la mise à disposition de nos locaux de Bastelica ;

- la coopération et la disponibilité de nos psychologues, volontaires pour la gestion d’une éventuelle cellule Numéro Vert instaurée par l’ARS ;

- la mise à disposition du CAMSP de Bastia avec nos personnels, transformée dans ce contexte, en crèche destinée à accueillir les enfants des soignants de l’Hôpital de Falcunaja notamment en raison de sa proximité avec notre établissement ;

- la disponibilité de nos psychologues pour des consultations par téléphone avec tous les étudiants de l’île, notamment les étudiants actuellement confinés au sein du campus de l’Université de Corse, susceptibles de vivre une situation particulièrement anxiogène.

Demeurant plus que jamais solidaires et prêts à mobiliser nos forces dans ce combat contre la pandémie de COVID-19, que nous mènerons sans relâche, et que nous finirons par gagner, tous ensemble."