Covid-19 : deux décès et 52 personnes hospitalisées ce 20 septembre en Corse

Vaccinations

En raison d'un problème technique au niveau national, l'ARS n'est pas en mesure de fournir les données de vaccination ce lundi.

Ce lundi 20 septembre, l'Agence régionale de la Santé fait état de 63 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (27 en Corse-du-Sud et 36 en Haute-Corse). Selon le dernier bulletin publié ce jour, le taux de positivité sur 7 jours glissants baisse encore et il se stabilise à 1,7% .Malheureusement deux morts supplémentaires sont à déplorer. En Haute-Corse une femme de 89 ans a perdu la vie à l'hôpital de Bastia et une autre femme de 80 ans est décédée au CH d'Ajaccio au cours du weekend. Au total 269 personnes ont perdu la vie sur l'ile depuis le début de l'épidémie.Selon les données de ce lundi, les hospitalisations par rapport à la vendredi 17 septembre sont en baisse : 4 patients ont pu quitter les hôpitaux insulaires. Les établissements de santé accueillent cependant 52 personnes.Côté réanimation on enregistre aussi une légère baisse : 7 personnes (1 de moins que vendredi) sont toujours en soins intensifs ou réanimation, 3 à Bastia et 4 à Ajaccio.