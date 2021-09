Covid-19 : deux décès et 46 nouveaux vas ce 21 septembre en Corse

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse fait état de 46 nouveaux cas positifs enregistrés au cours des 24 dernières heures : 21 en Haute-Corse et 25 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 1,2 %, en baisse de 0.2% par rapport à la semaine dernière.



On déplore aussi deux nouveaux décès. Les nouvelles victimes de la pandémie sot une femme de 87 ans décédée dans un Ehpad et un homme de 84 ans qui est décédé à l'hôpital de Bastia. Le nombre total des victimes du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire en Corse est de 271.



Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations est stable : 53 personnes restent toujours hospitalisées dans les 2 hôpitaux de Corse (1 de plus d'hier) dont 7 en réanimation et soins intensifs (3 en Corse-du-Sud, et 4 en Haute-Corse).





Vaccination

En raison d'un problème technique au niveau national, l'ARS n'est pas en mesure de fournir les données de vaccination ce lundi.