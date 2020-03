Covid-19 : ce qu'il faut savoir sur la prescription et la délivrance de l’hydroxychloroquine

En Corse, environ 700 patients sont atteints d’une pathologie chronique nécessitant la prise de la spécialité pharmaceutique Plaquenil© ou de préparations à base d’hydroxychloroquine. Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu de ces patients, le décret 2020-314 du 25 mars 2020 fixe les conditions de prescription et de délivrance d’ hydroxychloroquine, à l’hôpital et en ville. Prescription à l’hôpital

L’hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge. En cas de retour à domicile, sur autorisation du prescripteur initial, ce médicament est pris en charge par l’établissement de santé. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du haut conseil de la santé publique et, en particulier de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe.





Prescription et délivrance en ville

La spécialité pharmaceutique Plaquenil©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement d’un médecin spécialiste en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie. Le renouvellement d’une cette prescription peut être fait par tout autre médecin.

De plus, cette dispensation peut faire l’objet d’un renouvellement dérogatoire par le pharmacien comme tout traitement chronique dans le cadre de la gestion de l’épidémie Covid.





La dispensation d’hydroxychloroquine est médicalement encadrée pour éviter tout mauvais usage au regard des effets indésirables et toute rupture pour les patients chroniques.