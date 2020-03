Covid-19. U Liamu Gravunincu : "Tutti in casa è nimu fora !"

"Tutti in casa è nimu fora !" : c'est le mot d'ordre du centre social et culturel U Liamu Gravunincu.

Jusqu’alors réservé aux seuls adhérents du centre social, ce service est étendu gracieusement à toutes les personnes qui en auraient besoin, dans la région du « grand Ajaccio » , hors ville d’Ajaccio).Le centre social U Liamu Gravunincu, qui œuvre depuis 26 anspour -et avec- les habitants de la CAPA et de la communauté de communes Celavu Prunelli, reste, en effet, à l’écoute des personnes que l’âge, l’isolement empêchent de se déplacer pour s’approvisionner en courses ou médicaments, un seul numéro de téléphoneLa directrice du centre social, Nathalie Charlot, est à l’écoute pour organiser ces courses et livraisons deux fois par semaine, ou plus si nécessaire.