Covid-19 - Conseil scientifique : "Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne"

La circulation du virus est redevenue plus importante, depuis quelques semaines , sur l’ensemble du territoire, avec une remontée du R0 autour de 1,3 au niveau national. Ceci correspond à des mouvements de populations liés aux vacances, mais surtout à une perte progressive des mesures barrières, du port du masque mais aussi de distanciation physique, en particulier dans la population la plus jeune. L’obligation du port du masque dans les lieux publics clos est une mesure qui pourrait être étendue à l’ensemble des lieux publics. Des campagnes d’information et de sensibilisation, répétées en particulier en ciblant la population jeune, doivent être menées pour leur expliquer qu’en se protégeant, ils protègent les autres mais aussi leur projet professionnel et personnel à moyen terme. Durant cette période de l’été, l’accès au tests doit être simplifié ; il faut insister sur l’importance des tests dans cette population mais aussi en général. Les conditions d’isolement et de traçage des contacts doivent être optimisées en particulier sur la condition des délais encore trop long.

Le Conseil scientifique juge fortement probable la survenue d’un retour du virus en novembre ou plus tard dans l’hiver (venant de l’hémisphère Sud et quand nous allons passer plus de temps dans les espaces confinés que dehors). Cette deuxième vague doit être anticipée et préparée pour éviter de se trouver dans la situation de mars 2020. C’est une responsabilité majeure pour les pouvoirs publics. Les protocoles du plan de prévention et de préparation doivent être finalisés avant septembre en particulier ceux concernant les 20 grandes agglomérations.



La communication qui doit être repensée et actualisée début septembre

La lutte contre l’épidémie n’implique pas seulement des enjeux et des professionnels de santé. L’ensemble de nos concitoyens est concerné dans l’ensemble des dimensions de la vie sociale. Il importe dans ce contexte que la lutte contre l’épidémie soit l’objet d’une large appropriation des enjeux et des modalités de protection et de lutte contre le virus. Les outils de communication jusqu’alors mobilisés ont surtout privilégié des stratégies de communication descendantes et à dominante sanitaire. Il importe qu’ils soient dorénavant complétés par de nouvelles formes d’implication de nos concitoyens, à travers des dispositifs et des outils de communication plus ouverts, plus participatifs et moins spécifiquement médicaux ou sanitaire, favorisant la formation d’une large « alliance » pluraliste autour de la lutte contre l’épidémie. Cette alliance pourrait associer des acteurs collectifs ou individuels décidant de s’impliquer de manière volontariste dans la lutte contre l’épidémie.

Cette communication devra clarifier la doctrine des autorités sur les tests, et sur les décisions à envisager en cas de deuxième vague. Elle devra également s’appuyer sur de nouveaux acteurs porteurs de message, différents des politiques et des scientifiques.