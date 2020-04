Covid-19 - Comment va s'opérer le retour à l'école le 11 mai

Ce sont d'abord les classes de grandes sections, de CP et de CM2 qui feront leur retour à l'école. Pré-rentrée des professeurs, selon l'âge des enfants, petits groupes de moins de 15 élèves.

"Mais pas comme si on reprenait les choses normalement" a souligne Jean-Michel Blanquer. C'est même l'inverse, une modalité originale avec une rentrée très progressive des élèves".

Suivront ensuite les collégiens et les lycéens.



Ces annonces restent toutefois à être validées et confirmées, il n'empêche que le ministre de l'Education nationale n'en a pas moins livré un calendrier déjà, assez précis pour écoliers, collégiens et lycéens puis un retour, complet pour toutes les classes à partir du lundi 25 mai. Une rentrée scolaire par âges et par petits groupes : par classe le nombre d'élèves , ne devra pas dépasser les 15 enfants.



Réalisable ? Et raisonnable alors que l'on ne voit pas encore le bout de l'épidémie.

L'avenir nous le dira.



En attendant voici le calendrier annoncé ce mardi par Jean-Michel Blanquer.



11 Mai

Les classes de grandes sections, de CP et de CM2 qui feront leur retour à l'école. Certaines écoles des zones REP et REP+ (classes de CP et CE1 notamment) ainsi que les classes des zones rurales pourraient ouvrir en priorité, puisque les classes sont déjà dédoublées avec moins de 15 enfants



18 Mai

Retour des collégiens et des lycéens des classes de 6ème ainsi que les 3ème, les classes de 1ère et de Terminale, ainsi que les ateliers industriels dans les lycées professionnels



25 Mai

Retour de l'ensemble des classes avec respect des mesures de distanciations sociales avec des petits groupes de 15 élèves par classe au maximum.