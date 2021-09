Covid-19 : 70% des Corses primo-vaccinés

La situation sanitaire est stable depuis une dizaine de jours en Corse. Le taux d'incidence de l'épidémie qui dépassait les 680 fin juillet, est descendu à moins de 130 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants. La circulation du virus diminue fortement alors que le pourcentage d'insulaires vaccinés augmente. Dans son bulletin de ce vendredi 10 septembre l'ARS de Corse indique que sur l'ile 241 370 personnes (70%) ont reçu une première dose d'un vaccin et 226 656 (65,8%) des Corses ont complété leur schéma vaccinal.



Les jeunes

Selon les données communiquées ce vendredi 9 968 soit 48,6% des 12-17 ans sont complètement vaccinées sur l'ile. 12 358 jeunes, (60,3%) ont reçu la première dose du vaccin.



Et la troisième dose c'est pour qui ?

L'agence régionale de la santé indique que depuis mercredi 1er septembre, les personnes susceptibles de développer plus que les autres des formes graves de la maladie ont la possibilité de prendre rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin. Le gouvernement a ainsi suivi l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui préconise une dose de rappel pour faire face à la poussée du variant Delta, particulièrement contagieux



Qui est éligible ?

•résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD)

•personnes de 65 ans et plus

•personnes à très haut risque de formes graves

•personnes présentant des comorbidités

•personnes sévèrement immunodéprimées

•personnes ayant reçu une première dose de vaccin Janssen



Que faire lorsque l'on a été contaminé après une vaccination complète ?

Les patients ayant contracté le Covid-19 postérieurement à leur premier schéma vaccinal ne doivent pas se voir proposer de dose de rappel.