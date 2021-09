Covid-19 : 40 élèves positifs et 10 classes fermées dans l'académie de Corse

Cette semaine c’est 4 personnel sur les 4 660 de l'académie qui ont été testés positifs au coronavirus, ce qui représente le 0,08 %.

Deux semaine après le retour en cours, les premières classes ferment dans l'académie de Corse. Le rectorat indique ce vendredi 17 que 50 élèves sur les 47. 890 on été testés positifs à la Covid-19 au cours de la semaine sur l'ile.Ce 17 septembre l'Académie de Corse annonce que 10 classes sur les 2257 ont été fermées mais que aucun établissement scolaire, sur 304, n'est concerné par une fermeture.33 établissements ont proposé un parcours vaccinal aux élèves des 47 collèges et lycées de l'ile. On ne connait pas encore quel est le "taux d'adhésion" des jeunes.