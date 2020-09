Covid-19 : 33 nouveaux cas positifs en Corse

Cela porte à 928 le nombre de patients positifs testés sur l'Île depuis le 1er Juillet, la grande majorité en Corse-du-Sud (632).

Au niveau des hospitalisations 12 patients sont à l'hôpital de Bastia où l'on signale un retour à domicile : ce mardi il avait donc à Bastia ;11 personnes en hospitalisation conventionnelle et 1 personne en réanimation.





Pas d'hospitalisation en revanche au centre hospitalier d'Ajaccio où 3 patients sont toujours en SSR ( Soins de suite et de réadaptation)





L'ARS de Corse rappelle " que l’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée.

Respectez le plus possible la distanciation physique, lavez-vous fréquemment les mains, portez un masque, et surtout évitez bises, embrassades et poignées de main.

En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles."