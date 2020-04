Covid-19 - 2 décès et 10 cas positifs supplémentaires à Ajaccio.

354 cas positifs depuis le début de l'épidémie et 36 victimes : la Covid-19 continue à faire des ravages en Corse.

C'est à Ajaccio que le bilan s'alourdit tous les jours un peu plus avec deux nouvelles victimes - 31 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie - et c'est encore à Ajaccio où l'on trouve le plus grand nombre de personnes hospitalisées - 53 dont 21 sont en réanimation ou en soins intensifs.

A Bastia - 3 décès depuis le début de l'épidémie - le bilan quotidien dressé par l'agence régionale de Santé de la Corse rappelle que 77 personnes ont été diagnostiquées au Covid, que 13 personnes sont hospitalisées dont 2 en réanimation.

On retiendra, enfin, que 48 patients ont rejoint leur domicile à Ajaccio. A Bastia ils ont été 67.

Ce lundi





Pour les Ehpad, où 5 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, l'ARS fait état de 5 épisodes dans 5 établissements - la Corse en compte 28 - qui ont débouché sur 33 cas de Covid-19 confirmés ou possible.



Dernier détail : depuis le 23 mars les laboratoires ont effectué 1 932 tests, 153 se sont révélés positifs.