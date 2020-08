Covid-19 : 12 nouveau cas en Corse

C'est le résultat des 486 (214 en Corse-du-Sud et 272 en Haute-Corse) prélèvements RT-CPR effectués en Corse.



Au total depuis le 1er juillet, le nombre de patients positifs testés en Corse est donc de 194 (146 dans le 2A et 48 en 2B).



A Lama, 5 adolescents ont été testés positifs.



Deux patients sont hospitalisés dans le service réanimation Covid du centre hospitalier de Bastia. 4 patients sont par ailleurs toujours hospitalisés.



Par ailleurs, une opération de dépistage menée par le cabinet libéral d’infirmières de Ponte-Leccia a permis de tester 199 personnes, toutes négatives.



Les foyers de Porto Vecchio et Corte sont désormais clôturés : aucun nouveau cas n’a été identifié parmi les contacts à risque lors de leur quatorzaine.



Le bilan des campagnes de dépistage de la semaine :



A Propiano,172 prélèvements ont été réalisés. Un test s’est révélé positif au virus de la Covid-19. Sur l’ensemble des 172 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on dénombre 55% de femmes, 69 % de résidents, 30% ont plus de 65 ans et 17 % ont moins de 30 ans.



A Ponte Leccia, 52 prélèvements ont été réalisés. Aucun test ne s’est révélé positif au virus de la Covid-19. Sur l’ensemble des 172 personnes qui se sont portées volontaires pour un prélèvement, on dénombre 52% d’hommes, 100 % de résidents, 48% ont plus de 65 ans et 12 % ont moins de 30 ans.