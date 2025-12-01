Coupe de France : le GFCA Volley se sort du piège à Conflans (2/3)

Le GFCA s'est fait peur mais se qualifie à Conflans (2-3)
Conflans Andrésy Jouy - GFC Ajaccio : 2-3
Evolution du score : 22 /25, 23/25, 25/18, 25/16, 12/15
Salle Pierre Bérégovoy
300 spectateurs environ
Arbitre : Mr Combe et Mr Ziane
Six de départ
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Socié, Bouallegue, Neto, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Conflans Andrésy : Guillot (libéro), Nagel, Boussard, Guignard, Serreau, Bayo entraineur : Laurent Guillot
