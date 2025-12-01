CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Opération de dépollution : les plongeurs des SIS 2A et 2B nettoient le port de Calvi 05/11/2025 Rencontres Musicales de Méditerranée : « Alaa Fajri » nous fait découvrir le Liban 05/11/2025 Coupe de France : le GFCA Volley se sort du piège à Conflans (2/3) 05/11/2025

Coupe de France : le GFCA Volley se sort du piège à Conflans (2/3)


Patrice Paquier Lorenzi le Mercredi 5 Novembre 2025 à 07:30

Le GFCA Volley s’est qualifié dans la douleur ce mardi soir lors du 1er tour de Coupe de France disputé face à l’équipe de Conflans-Andrésy (Nationale 2). Les Ajacciens, qui menaient deux sets à zéro, se sont fait peur, mais se sont finalement imposés au tie-break (15/12). Une rencontre qui a permis à Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien, de faire tourner largement son effectif avec la présence de nombreux jeunes du centre de formation, avant d’enchaîner avec une nouvelle rencontre de championnat ce samedi à Cannes.



Le GFCA s'est fait peur mais se qualifie à Conflans (2-3)
Le GFCA s'est fait peur mais se qualifie à Conflans (2-3)
Conflans Andrésy Jouy - GFC Ajaccio : 2-3

Evolution du score : 22 /25, 23/25, 25/18, 25/16, 12/15
Salle Pierre Bérégovoy
300 spectateurs environ
 Arbitre : Mr Combe et Mr Ziane
 
Six de départ 
 
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Talon, Socié, Bouallegue, Neto, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Conflans Andrésy : Guillot (libéro), Nagel, Boussard, Guignard, Serreau, Bayo entraineur : Laurent Guillot




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos