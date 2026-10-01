Coupe de France. Le SC Bastia fait respecter la hiérarchie face au GFC Ajaccio





Cela faisait bien plusieurs années que le bon vieux stade de Mezzavia n’avait pas connu une aussi belle affluence avec plus de 2 500 spectacteurs présents (dont 400 supporters bastiais en parcage) en ce samedi après-midi. Fumigènes, drapeaux et chants à la gloire des deux clubs résonnaient bien avant le début du match rappelant les anciens derbies des années 90.



Après un round d’observation, les Bastiais se créaient la première occasion du match gâchée par Garnier, pourtant bien servi par Rodrigues dans la surface de réparation ajaccienne (11e). Les deux équipes se neutralisaient ensuite dans l’entrejeu : seul Eckmayer d’une reprise pied droit aux abords de la surface, parvenait à inquiéter Bedfian (26e). A l’approche de la demie-heure, les Ajacciens prenaient confiance et Bouzazi, pouvait même bénéficier d’un penalty après une faute d’Akueson, dans la surface bastiaise (32e). Puis, Diomandé reprenait de la tête un centre de Michau, mais Contena s’interposait (36e). Dans la foulée, les visiteurs et notamment Eckmayer mettait une nouvelle fois Bedfian à contribution (38e). Les deux équipes regagnaient finalement les vestiaires dos à dos sur un score nul et vierge.



A la reprise, les visiteurs revenaient avec d’autres ambitions et le match gagnait enfin en intensité : sur un centre-tir de Douce, Eckmayer, encore lui, reprenait en première intention mais Bedfian repoussait la tentative du milieu bastiais (55e). Makalou, le joueur le plus dangereux côté turchinu, manquait ensuite le cadre (60e) et Rodrigues ratait d’un rien le centre de Garnier (61e). Mais, c’est Alebate, à peine entré en jeu qui se créait la meilleure occasion de la rencontre après un bon service d’Eckmayer, mais ratait son face à face avec Bedfian bien sorti à sa rencontre (70e). La fatigue commençait alors à se faire ressentir sur la pelouse de Mezzavia et les deux entraineurs procédaient alors à plusieurs changements pour redonner du sang neuf dans le dernier quart d’heure.



Les Ajacciens jouaient crânement leurs chances sur chaque transition et les Bastiais accéléraient enfin donnant une fin de match endiablée. Fiori, sur sa ligne, empêchait les visiteurs de prendre l’avantage sur un cafouillage, à la suite d’un corner de Petrignani (90e). Finidori sauvait ensuite les siens, une nouvelle fois sur sa ligne, dans le temps additionnel, après une mauvaise sortie de Bedfian et une tentative d’Alebate (90e) ; permettant ainsi aux siens d’aller jusqu’à la séance de tirs aux buts. A l’issue d’une séance riche en émotion, c’est finalement Eckmayer qui délivra les siens et permet ainsi aux Bastiais de poursuivre l’aventure en Coupe de France.

