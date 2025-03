Coupe Gambardella : Le Sporting en quarts de finale

8ème finale Gambardella

SC Bastia 0 – 0 O. Lyonnais (0-0) (4-3 tab)



Arbitre : Benjamin Amsili.



SCB : Fofana (Piscopo 90+2) – Ceccarelli – Dottel (c)– Bennabi – Douce- Bourimech – Giambernardi (Grassini 63ème)– Casanova – Dagneaux – Medini – Keita (Querci 75ème) .

Entraineur : Ph. Le Maire

O.L : Da Silva– Bamballi – Dutot – Otobo – Etonde – Berbar (c)– Hamdani (Hoareau 65ème) – Senouchi (Makasila 55ème) – Rodriguez- Goncalves – Molebe -

Entraineur : Samy Saci





Les Bastiais donnaient le coup d’envoi devant une bonne petite chambrée de supporters (2112) qui avait garni les travées de la tribune Sud. Les lyonnais grâce à leurs individualités et à leur physique, maîtrisaient le début de la rencontre, mais la première occasion était bastiaise par Dagneaux sur un centre de la droite de Giambernardi (5e). Le ballon filait au-dessus de la transversale du portier lyonnais Da Silva. Si les Gones étaient dominateurs, sans se montrer dangereux, en contre, les Bastiais se créaient encore une belle occasion à la 25e . Sur un centre de la droite de Dagneaux, Keita reprenait de la tête au point de penalty, juste à côté du poteau gauche de Da Silva. Et nouvelle grosse occasion à la 34e, encore sur un centre de la droite de Dagneaux. À la réception, au point de penalty, Medini qui voyait sa reprise détournée du bout du pied par le gardien Da Silva.

La première période se terminait par deux grosses occasions lyonnaises, dont un tir puissant de Molebe à l’entrée de la surface qui obligeait le gardien bastiais Fofana à une claquette pour éviter le but (45+1). Des Lyonnais certes dominateurs, mais au rang des occasions, les Bastiais auraient mérité de virer en tête.

Lesvisiteurs se créaient encore la première occasion à la reprise avec un tir de Otobo à l’entrée de la surface bastiaise. Le ballon passait à côté du montant gauche de Fofana (52e). Puis c’est un tir de Hamdani des 20 m qui était bien capté par le portier insulaire (57e).

Fofana devait ensuite se détendre sur une tête à bout portant de Makasila (60e). Le pressing lyonnais était de tous les instants mais es jeunes "turchini" résistaient.

À la 76e, le gardien Fofana, très concentré, gagnait son duel face à Makasila aux 6 mètres puis sur un contre les poulains de Le Maire avait le but au bout du pied de Querci bien servi de la gauche par Dagneaux. Las, son tir à l’entrée de la surface passait largement au-dessus de la transversale de Da Silva (78e).

Les Bastiais se retrouvaient à 10 à la 80e après l’exclusion (2e carton jaune) de Ceccarelli mais s'ils eurent très peur à la 89e lorsque l’arbitre accordait un coup-franc aux Lyonnais à l’entrée de la surface, l’avant-centre des Gones, Rodrigues expédiait le ballon largement au-dessus des cages de Fofana.

Alors qu’on était dans les arrêts de jeu, l’entraîneur bastiais changeait son gardien en prévision des tirs au but. Entrée de Piscopo.

Une nouvelle fois, les Bastiais sacrifiaient à cette séance crispante des tirs au but.

Et à ce petit jeu Piscopo sortait le grand jeu en arrêtant deux tentatives des Lyonnais.

Le Sporting se qualifiait pour les quarts de finale (4-3)