Coup de vent sur la Corse-du-Sud : interdiction d’emploi du feu les 14 et 15 octobre

"Compte tenu du niveau de sécheresse très marqué sur certaines parties du territoire, notamment la façade est et l’Extrême-Sud, cette situation est susceptible de créer un important risque d’incendie" indique la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué.



En conséquence, l’emploi du feu est strictement interdit les samedi 14 et dimanche 15 octobre sur l’ensemble de la Corse-du-Sud.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayants droit.



"Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. À cet effet, le Code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement" rappelle la préfecture.