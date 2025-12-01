Corte : vers une végétalisation du centre-ville

Les sexagénaires et plus se souviennent de ces arbres qui bordaient l’avenue principale de la cité ainsi que l’avenue Xavier-Luciani plus communément appelée Traverse. Mais touchés par la maladie, ces arbres ont été arrachés dans les années 1970, au grand dam des riverains.



Depuis le début de sa mandature, le Dr Xavier Poli travaille avec ses adjoints pour permettre au centre-ville de retrouver son magnifique cachet d’antan, que l’on ne voit plus que sur ces cartes postales anciennes. Après des années de travail et de concertations avec la population et les commerçants, le projet a enfin vu le jour . Ce dernier, a été présenté aux élus lors du dernier conseil municipal. Ainsi, entre le rond-point de la mairie et jusqu’à la place Paoli, des arbres, choisis par l’Office National des Forêts, seront plantés de part et d’autre de la chaussée. Il s’agira d’aulnes ainsi que d’érables d’une dizaine de mètres de haut qui ne demandent pas beaucoup d’entretien qui sont peu gourmands en eau et qui sont, de surcroit, résistants.





Ces plantations se feront également donc sur l’avenue Xavier-Luciani, la rue du Docteur-Gambini et l’avenue du Président-Pierucci dans un second temps jusqu’à la hauteur de la rampe d’accès à la passerelle. Dans le cadre de cette réhabilitation, un parking sera construit dans les Lubbiacce, sur un terrain acquis il y a trois ans par la municipalité. Cette opération se monte à 7,5 millions d’euros financés à hauteur de 41% par l’Etat à travers le Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse, 36% par le FEDER et 23% par la commune.





Parallèlement à la plantation de ces arbres, la commune envisage également de repaver le centre-ville sur les places de stationnement. Mais ce n’est pas tout puisque les planchons installés aux beaux jours par les cafetiers et restaurateurs n’existeront plus. En effet, le maire a expliqué que ces derniers pourront bénéficier d’aides financières pour refaire leurs devantures et profiter ainsi pleinement d’une terrasse moderne.



Les travaux du parking débuteront à l’été 2026 tandis que ceux du cours sont prévus à la fin de l’automne 2026 de manière à préserver la vie économique et touristique de la ville. La durée totale des travaux est estimée à 42 mois.

Les réunions de concertation et d’information avec les riverains et les commerçants se poursuivront tout au long du chantier de manière à garantir un suivi transparent et une coordination étroite avec les usagers du centre-ville.

