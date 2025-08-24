Corte avait la tête dans les étoiles !

« Ce partenariat avec l’association SpaceBus France permet de faire intervenir 12 astronomes bénévoles de Paris, Grenoble ou encore Nice. Ils présentent ainsi une douzaine d’ateliers tout au long de l’après-midi sur le système orbital, les planètes, les météorites, etc. Des observations du soleil, mais aussi de nuit des étoiles, des galaxies ou encore de Saturne, comme hier soir. Les observations nocturnes ont lieu entre 22 heures et minuit », a expliqué Audrey Valette, coordinatrice du pôle de culture scientifique dont la mission est la diffusion de la culture scientifique et d’animer le territoire. « Cette opération est totalement gratuite pour le public et elle permet de profiter de ces observations exceptionnelles, puisque nous avons en Corse un ciel noir magnifique qui ne demande qu’à être observé et valorisé. Des observations qui se font grâce à deux télescopes, l’un analogique et le deuxième numérique », a poursuivi Audrey Valette. Ce Festival est aussi l’occasion de tenter de fédérer les acteurs locaux pour travailler ensemble au développement du territoire.