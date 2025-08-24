Corte avait la tête dans les étoiles !

Au sein de ses missions et axes principaux de travail, le CPIE et son pôle de culture scientifique tentent d’orienter et de diffuser la culture scientifique sous diverses formes. Et cette année, à l’initiative d’un des acteurs locaux du CPIE-A Rinascita, a été proposée au public la mise en place du Festival d’astronomie à travers toute l’île grâce à la participation de l’association SpaceBus France et de l’association Celi Neru. Ainsi, le public a pu se retrouver, gratuitement, sur les différents sites de ce Festival à savoir à Quenza, Zicavo, Sainte-Lucie de Tallano, Tolla, à Cargèse, Erbajolo, Golf du Reginu, et donc à Corte, au Domaine Saint-Jean. Tandis que le dernier rendez-vous de ce Festival est prévu à Lama ces 25 et 26 août.
« Ce partenariat avec l’association SpaceBus France permet de faire intervenir 12 astronomes bénévoles de Paris, Grenoble ou encore Nice. Ils présentent ainsi une douzaine d’ateliers tout au long de l’après-midi sur le système orbital, les planètes, les météorites, etc. Des observations du soleil, mais aussi de nuit des étoiles, des galaxies ou encore de Saturne, comme hier soir. Les observations nocturnes ont lieu entre 22 heures et minuit », a expliqué Audrey Valette, coordinatrice du pôle de culture scientifique dont la mission est la diffusion de la culture scientifique et d’animer le territoire. « Cette opération est totalement gratuite pour le public et elle permet de profiter de ces observations exceptionnelles, puisque nous avons en Corse un ciel noir magnifique qui ne demande qu’à être observé et valorisé. Des observations qui se font grâce à deux télescopes, l’un analogique et le deuxième numérique », a poursuivi Audrey Valette. Ce Festival est aussi l’occasion de tenter de fédérer les acteurs locaux pour travailler ensemble au développement du territoire.
«Ces acteurs locaux sont Horizon astronomie d’Ajaccio, le Club des amateurs d’astronomie d’Ajaccio, et Corse Constellation « d’Alexandre Germani, qui a participé avec nous aux observations de Balagne, de Corte ce samedi soir ainsi que du 26 août à Lama. À travers cette idée de fédérer tous ces acteurs, le CPIE-A Rinascita souhaite permettre au grand public de bénéficier davantage encore d’événements spécifiques soir d’animations autour de l’astronomie ».
«Le public a répondu massivement à ce Festival, comme nous avons pu le constater à Corte sur le Domaine de Saint -ean. Toutes et tous, jeunes et moins jeunes, ont été conquis par la manifestation et ils l’ont fait savoir en laissant leurs impressions à l’accueil à travers un système d’évaluation. C’est la réponse « Génial, j’ai la tête dans les étoiles » qui a ainsi récolté le plus d’avis positifs, « même si des améliorations sont à apporter pour les prochaines éditions ».
Adrien Girardot est étudiant en thèse « Instrumentation astrophysique » à l’observatoire de Paris. Il profite de ses vacances pour mettre son savoir et ses connaissances à la disposition du public à l’occasion des observations du soleil et des planètes. « Et aujourd’hui, les deux télescopes sont spécialement prévus pour observer le soleil, dont l’un est équipé d’un système permettant d’observer à une couleur très précise de rouge nous permettant de distinguer les zones d’activités de l’hydrogène. Le télescope numérique, quant à lui, va laisser passer une toute petite de la lumière, mais de toutes les couleurs en, même temps, nous permettant de voir ce qu’on verrait à l’œil nu. Et nous avons la chance aujourd’hui de voir une grosse protubérance sur le soleil, une éruption solaire qui n’était pas là il y a deux jours et nous devrions pouvoir l’observer durant encore quelques jours. »