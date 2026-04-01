Corte - Retour très attendu de Sa Majesté carnaval les 25 et 26 avril !

Certes, le carnaval actuel n’a pas le faste d’antan. Les plus anciens se souviennent que Corte vivait deux journées de très forte intensité drainant du monde depuis la Corse entière au point que « les voitures étaient stationnées jusqu’à Bistugliu et tout le long de la route du Calvaire », se rappelle Pascal, qui poursuit :





« Quasiment chaque quartier réalisait son char car il y avait aussi l’élection de la plus belle œuvre. De vrais chars confectionnés durant plusieurs semaines avec des linteaux de bois, du grillage et du papier mâché avant que d’être peints et décorés. Il y avait un engouement exceptionnel autour de ces fabrications. Je me rappelle que le samedi on assistait à la sortie de Sa Majesté Carnaval et le soir il y avait des bals dans presque tous les bars de la ville. Le dimanche il y avait la parade avec La Cortenaise, bien sûr, mais aussi d’autres fanfares, comme celle de la légion qui réalisait également deux ou trois chars. Chacun y allait de sa créativité et de son imagination pour honorer le Roi Carnaval. La fête se clôturait le dimanche soir et l’on faisait la fête autour de Sa Majesté qui était brûlée. Ce n’est plus le carnaval des années 60, mais c’est très bien de relancer ces moments de fêtes, d’autant plus dans ces périodes d’incertitude… »





Ainsi, ce week-end, Corte revivra à l’heure du carnaval avec deux journées festives où il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Les manifestations débuteront samedi après-midi sur l’esplanade du parking Tuffelli avec diverses animations pour les enfants autour de structures gonflables

« Il y aura également des initiations proposées par les artistes de l’école du cirque de Porto-Vecchio. Et puis, sur le cours Paoli, nous assisterons à la course des garçons de café qui avait connu un immense succès il y a deux ans », détaille Catalì Acquaviva, présidente de la Fédération des commerçants. « Le cours Paoli sera zone piétonne dès le début de l’après-midi jusqu’au soir tard permettant ainsi aux commerçants qui le souhaitent d’organiser des spectacles ou des concerts devant leurs établissements », poursuit la présidente de la FACAC.





Le dimanche, les carnavaliers se retrouveront dès 14 heures sur le parking du Cosec avant de rejoindre le centre-ville pour le traditionnel défilé. « Cette année les chars feront défaut à cette fête. Nous avons eu beaucoup de désistements, mais il est encore temps de décorer une voiture avec des guirlandes et des ballons pour participer. Il est vrai que la réalisation d’un char nécessite beaucoup de travail et de temps », ajoute Catalì Acquaviva.





En revanche, côté animation musicale, les carnavaliers pourront bénéficier du soutien de la Batucada Samba’Avà di Corti, un groupe de percussions brésiliennes créé il y a une quinzaine d’années par Michel Buresi et qui participe activement à toutes les festivités de la cité Paoline. Il y aura également de nombreux autres artistes dont une fanfare qui viendra de Bretagne.

Ainsi, même si les chars manqueront à l’appel, la fête sera belle et la parade magique car tout ce petit monde déguisé, grimé et maquillé va ambiancer les rues sur le tempo indémodable d’Amérique latine, la vibrante samba qui installe instantanément une bonne humeur, car, le rythme ne consiste pas seulement à taper dans ses mains : il est une structure interne qui permet à chacun de gérer ses émotions et ses déhanchés colorés !

Le carnaval lancera ainsi les festivités proposées par la FACAC tout au long de l’année. Des festivités qui se poursuivront en mai avec l’opération spéciale Fête des Mères, « nous aurons ensuite l’apéro des commerçants en juin, sur l’esplanade du parking Tuffelli, le concert des Chjami Aghjalesi à la fin du mois de juillet, puis la deuxième édition du Salon d’automne, fin septembre et enfin notre traditionnel marché de Noël en décembre ».



Gilda Emmanuelli et Mario Grazi

