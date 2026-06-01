Corte - Première restitution du projet « 10 mois d’école et d’opéra » au collège

Dans le cadre de ce programme, intitulé, « 10 mois d’école et d’opéra », les opéras de Paris, Garnier et Bastille ont fusionné en mettant à disposition des élèves de 5e de la cité scolaire Pascal-Paoli de Corte, des ateliers de pratique théâtrale, artistique, et professionnelle. « Ainsi, cinq artistes sont venus deux fois par mois accompagner deux classes de cinquième de notre établissement, pour découvrir l’art de la mise en scène, les métiers du théâtre, les métiers de l’opéra au sens large du terme. Chacune des classes s’est ensuite rendue à Paris à la découverte de ces monuments de l’art total, qui recouvre, théâtre, chant, arts-plastique, danse… Il est à signaler que ces déplacements ont été pris en charge par les opéras de Paris. Parallèlement à ces métiers de la scène, les élèves ont également découvert ces métiers des coulisses, indispensables à la pratique artistique », a expliqué la dynamique Julia Albertini, proviseure de l’établissement cortenais.





C’est ainsi que, ce jeudi après-midi, une première restitution de ce travail a été soumise à la foule nombreuse par les 55 élèves de 5e. Une foule composée de leurs camarades collégiens, lycéens, mais aussi des parents venus soutenir leur progéniture dans cet art difficile de se produire sur une scène. Pour parvenir à obtenir un résultat exceptionnel de cette première année de partenariat, et dans l’optique de parfaire à sa réussite, outre les artistes des opéras de Paris, les élèves furent coachés également par une troupe d’artistes locaux, mais aussi par leurs enseignants.

Pour Marie Albertini, professeure de lettres, « cette expérience a mis en avant et fait vivre l’interdisciplinarité au sein de notre établissement et cela a été merveilleux ». Un sentiment partagé également par Nathalie Franceschi, professeure d’Education Physique et Sportive, qui n'a oas manqué de préciser que ce spectacle « n’était qu’un bilan d’étape : durant les cours d’éducation physique, par exemple, nous avons travaillé sur des textes portant sur la fraternité tandis que nous avons insisté sur les arts du cirque ou encore de la gymnastique ». Une manière somme toute de confirmer la philosophie d’Hippocrate disant au IVème siècle avant JC : « L’homme doit harmoniser l’esprit et le corps ». Bien évidemment, les domaines concernant « le chant et la pratique musicale ont été travaillés tout au long de cette année encore en collaboration avec les artistes des opéras de Paris », a précisé Angélique Périn, professeure d’éducation musicale.







Le thème retenu pour présenter ce premier spectacle était celui de la fraternité, « l’amour fraternel, le lien qui unit. Un thème qui ne laisse pas indifférent avec une déperdition sociale de ses préceptes, dira-t-on, et qui ne fut pas choisi par hasard ». Julia Albertini a rajouté : « Le message que nous souhaitons faire passer, est un message éducatif, prônant les valeurs et l’éthique, concernant un lieu d’éducation ». Au cours de ce premier spectacle, les élèves ont donc proposé divers ateliers comme de la percussion corporelle, du chant, ponctué par une petite représentation théâtrale : « Il s’agit juste d’une étape intermédiaire de quelque chose qui sera bien plus important en fin d’année prochaine à travers un plus grand spectacle que nous continuons de préparer et d’affiner étant donné que le programme « 10 mois d’école et d’opéra » est échelonné au minimum sur deux ans et ce, pour accompagner les élèves de 5e et de 4e, l’an prochain car, au-delà de ce programme, nous souhaitons pour la cité scolaire de Corte, un véritable pôle de pratique artistique », a conclu Julia Albertini. Une bien belle initiative.





Outre les artistes des opéras de Paris, les élèves ont donc été encadrés également par la compagnie « Les Corsaires », basée à Antisanti. Les 5 artistes qui composent cette troupe sont intervenus toute l’année pour faire d’abord découvrir le théâtre aux élèves, « car beaucoup d’élèves ne connaissaient pas le théâtre, puis nous avons travaillé sur la création d’un spectacle en insistant sur les notions de groupe, d’équipe, de bosser ensemble en sortant du cadre scolaire où les enfants sont face à eux-mêmes. Il s’agissait en fait de faire quelque chose en commun à travers la responsabilisation du groupe », a détaillé Valentin Pulicani, un des artistes de la compagnie « Les Corsaires ».



Gilda Emmanuelli et Mario Grazi