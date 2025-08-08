Corte : Les mandolines reviennent ce week-end

Ateliers, conférences, animations de rue et bien sûr concerts marqueront encore cette 7e édition d’E notte di a mandulina à Corte. Une manifestation proposée par l’association Mandeo (mandulina d’eri è d’oghje), présidée par Isabelle Pisella, dont l’objectif était de remettre au goût du jour ce fabuleux instrument plutôt oublié aujourd’hui et qui a pourtant fait le bonheur des Cortenaises et des Cortenais durant plusieurs décennies. D’ailleurs les mandolinistes étaient particulièrement nombreux dans la cité Paoline.



On se souvient que la première Estudiantina comptait près d’une centaine de mandolinistes entre les deux guerres sous la houlette du regretté Joachim Martinetti ! Et ce temps où mandolines et guitares étaient présentes dans tous les bars de la ville est bien révolu. Il ne passait pas un apéritif, une soirée ou une sérénade sans cet instrument mythique « et les Cortenais ont besoin de réentendre la mandoline. C’est leur instrument », martèle Antoine-Marie Leonelli, directeur artistique de Mandeo qui poursuit : « La précédente édition a été marquée par une affluence record pour notre jeune festival, signe que le son de la mandoline manquait. Nous sommes heureux et impatients de retrouver les artistes et le public pour de nouvelles aventures musicales ».



Ainsi, les 9 et 10 août prochains, Corte et sa vieille ville vont vibrer une fois encore aux sons de la mandoline avec des artistes prestigieux qui se produiront lors des concerts prévus dans le cadre de cette manifestation. Le Duo Vallant Melia, Carlo Alonzo Trio, l’ensemble Tirraniu et bien sûr le Tàlcini Orchestra seront les invités de cette 7e édition. Une édition qui débutera à 17 heures, comme toujours, par la traditionnelle Girandulata dans les ruelles de la vieille ville avec une première halte des musiciens sous la loghja de la place de l’église avant de poursuivre les déambulations musicales jusque sur la Sculiscia. Une conférence de Céline Bonamour du Tartre, administratrice de Mandopolis, le festival international de mandoline à Nice, sera ensuite donnée place San Teofalu à 18 heures. Elle ouvrira pour nous son album de famille en racontant la mandoline populaire. Place ensuite aux animations, à 198 heures, à travers une scène ouverte permettant aux musiciens qui le souhaitent de partager un moment festif improvisé.



C’est à 21h15 qu’aura lieu le premier concert donné par le Duo Vaillant Melia. Un duo qui proposera une musique provençale à quatre mains. Tandis que Patrick Vaillant, fondateur du Front de Libération de la mandoline, fera chanter son instrument, Benjamin Melia l’accompagnera de son tambourin et de son fifre.



La soirée se poursuivra par le concert des Italiens du Trio Carlo Aonzo. Cet interprète de mandoline est connu sur la scène internationale puisqu’il a joué à travers le monde avec plusieurs institutions prestigieuses comme l’orchestre philarmonique de La Scala à Milan ! Il ensigne au Conservatoire de Musique G. Frescobaldi de Ferrare. Depuis 2006, il dirige l’International Italian Mandolin Accademia. Carlo Aonzo sera accompagné de Lucianho Puppo à la contrebasse et de Renzo Luise à la guitare accoustique.



Le dimanche 10 août après la Girandulata, le public aura l’occasion d’écouter Carlo Aonzo lors de sa conférence sur l’évolution du répertoire classique à la mandoline italienne (19 heures, place San Teofalu).

A partir de 19 heures, le public découvrira lors de l’apéritif musical la chorale de Mandeo, l’Orsulina, ainsi que les mandolinistes de l’Estudiantina Curtinese.



La soirée se terminera par deux concerts. Le premier donné par l’ensemble Tarraniu à 21h15 et le second donné par le Tàlcini Orchestra & Friends. Tarraniu s’est créé sous l’ipulsion du Centre d’Art Polyphonique de Corse. Il est composé de Jean-François Vega-Albertini (cètera, guitare et mandol), de Thomas Moscardini (percussions), de Cédric Savelli (basse, violon et guitare) et de Michel Solinas (mandoline et violon).



Le Tàlcini Orchestra, vitrine musicale de l’association Mandeo, conclura ces deux jours de festival à travers un voyage exceptionnel dans le bassin méditerranéen dans lequel la Corse a puisé différentes influences. Il y aura également quelques surprises lors de ce concert puisque divers chanteurs viendront partager ce moment de fête avec donc Antoine-Marie Leonelli, Ange Lanzalavi, Minicale, Dominique Bacchioni, Antoine Luciani et Michel Buresi.

Précisons enfin que l’entrée à ce festival est gratuite.

