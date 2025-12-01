Corte - Le Secours Populaire prépare sa braderie de Noël

Tout au long de l’année, la dizaine de bénévoles du Secours Populaire de Corte reçoit toutes sortes de jouets, plus ou moins en bon état. Leur rôle est donc de les remettre en état de fonctionner, de les nettoyer, de les désinfecter, de les peigner pour ce qui est des poupées par exemple. «Puis nous les enveloppons dans des paquets cadeaux pour la grande braderie de Noël de manière à faire entrer de l’argent dans nos caisses et venir en aide à nos ayants-droits », explique Mado, l’une des bénévoles. « Ces jouets sont mis en vente pour un prix variant entre 2 et 3 euros pour que les familles puissent offrir des cadeaux à leurs enfants. Concernant les jouets, nous faisons également appel aux commerçants pour qu’ils offrent des jouets neufs destinés à la vingtaine de familles qui sont nos ayants-droits. Nous essayons de faire de notre mieux pour que les enfants profitent de Noël ».





Et une fois encore, le Super U de Ponte-Leccia a répondu favorablement à l’appel du Secours Populaire de Corte. Comme à son habitude, Gabriel Payen a été le premier à offrir divers cadeaux pour tous les enfants dont les parents bénéficient du soutien de l’antenne du SPF de Corte. « Et nous attendons également les retours des commerçants cortenais de manière à ce que les parents aussi puissent bénéficier d’un petit geste comme des gâteaux ou des chocolats », a poursuivi Mado.





La braderie aura lieu dans les locaux du Secours Populaire de Chabrières du lundi 1er décembre au vendredi 5 décembre.

A cette occasion, l’antenne de Corte proposera à la vente « à des prix défiants toute concurrence bien sûr », des vêtements de fête, mais aussi des livres, des chaussures en très bon état et toute sorte de vêtements qui ont été triés et remis en état. « Il s’agit de vêtements recueillis grâce aux dons de la population durant toute l’année », précise Mado. On pourra trouver également divers ustensiles de cuisine, des ménagères, des assiettes ainsi que des meubles.





C’est un moment important dans la vie de l’association car cela permet de collecter les fonds nécessaires pour un bon fonctionnement du Secours Populaire. « Cela nous permet donc de venir en aide aux familles les plus démunies. Des familles qui sont de plus en plus nombreuses sur Corte et le centre Corse car dans les villages également les besoins sont grands. Malheureusement, les gens n’osent pas franchir nos portes, n’osent pas faire les demandes nécessaires pour être aidés et soutenus, et c’est bien dommage car il faut savoir que les demandes et les aides que nous apportons sont totalement anonymes. Nous savons que de nombreuses familles sont en souffrance et nous regrettons de ne pas pourvoir leur venir en aide ».





Parallèlement à la braderie, le Secours Populaire de Corte, présidé par Alain Stromboni, dispose d’une épicerie solidaire gérée par Marc Gabrion, référent du SPF de l’antenne de Corte. « Le magasin Auchan de Corte nous donne des produits frais à la date du jour, ainsi que des produits secs. Nous avons aussi la boulangerie de la gare qui nous offre du pain le lundi et le mercredi sans compter que nous bénéficions également des dons du Secours Populaire National, sans oublier les clémentines offertes par Fruticor de Moriani ». Ici, les produits sont offerts aux familles. « Nous ne demandons qu’un euro de contribution et les gens peuvent se servir comme ils veulent et prendre autant de paniers qu’ils le souhaitent. Nous ouvrons cette épicerie solidaire le lundi et le mercredi, lorsque nous recevons bien sûr les produits frais ».

