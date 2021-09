Corte : Le Centre Culturel Universitaire a fait sa rentrée

Ce sont près de 30 spectacles de théâtre, musique et danse, un cycle de 12 conférences avec des thèmes aussi divers qu’intéressants, 20 « Stonde » en langue corse, des colloques internationaux et des résidences scientifiques qui jalonnent la programmation 2021/2022 du centre culturel universitaire de Corse, dirigé, à partir de cette rentrée, par Davia Benedetti, maître de conférences en anthropologue du spectacle.Avec plus de 600 étudiants inscrits aux 31 ateliers du soir, le CCU offre aussi un très large panel pédagogique et culturel à la communauté étudiante : littérature, langue corse, théâtre, musique, naturopathie, cuisine, gestion du stress, création artistique, design et tant d’autres activités variées. « Le Spaziu Natale Luciani est plus qu’un espace de spectacle, c’est un lieu de vie et de bouillonnement créatif », explique la nouvelle directrice Davia Benedetti. « L’art est partie prenante de l’émancipation de la jeunesse et de notre société corse. L’objectif est de faire du CCU un pôle de rayonnement artistique et culturel. Le développement du CCU avec la formation en Arts, permettra de positionner l’Université de Corse, déjà pôle d’excellence scientifique, en tant que pôle d’excellence artistique au service d’un vivre ensemble harmonieux sur le territoire. »La création et la démocratisation de l’accès à la culture sont le fer de lance de la politique du Centre Culturel : les spectacles et les événements sont en effet gratuits pour les étudiants, 5 euros pour le personnel universitaire et 10 euros pour le public extérieur.« L’équipe administrative est très investie : Louise Miniconi qui est dans la structure depuis 30 ans et qui manie les aspects administratifs m’est totalement indispensable, Sylvia Gensollen a fait sa formation à l’université et amène son regard neuf en communication, Nicolas Fresi est le régisseur général de la salle et Marie Françoise Campana s’occupe des aspects financiers. 7 étudiants moniteurs encadrent les ateliers et participent à la réception des artistes ; plus de 20 professionnels interviennent dans les ateliers. La cohésion de cette équipe autour du projet commun est aussi importante que la qualité des intervenants et artistes invités » explique la dynamique directrice qui oeuvre pour que l'art et la culture soient accessibles à tous.