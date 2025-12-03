Corte - La statue de San Teofalu inaugurée par le Cardinal Bustillo

L’idée trottait dans la tête du regretté Laurent Ghionga, premier prieur de la Cunfraterna di San Teofalu, depuis des années : installer une statue de Saint-Patron de Corte et de la Corse au pied de la chapelle dressée sur l’esplanade à son nom. Laurent Ghionga avait souhaité faire réaliser une œuvre en bronze, mais les marbriers de Corte ont voulu relever le défi.





Ainsi Jean, Michel, Marc et Barthélémy Aragni se sont mis au travail après avoir choisi un bloc de marbre de Carrare aux dimensions bien spécifiques. « Le marbre de Carrare est spécialement dédié aux statuaires et nous voulions un bloc de 3 tonnes et demi pour obtenir une statue aux dimensions de 1,90m pour 80 et 80. La statue aujourd’hui réalisée pèse 1,3 tonnes », explique Mimi Aragni. Les marbriers se sont donc rendus à Carrare choisir le bloc nécessaire. Il a ensuite été embarqué sur un camion qui est passé par Fucecchio, où est inhumé Saint Théophile de Corte. Il a été béni avant de reprendre sa route pour Corte. Mais avant de commencer à tailler le bloc, les marbriers ont coulé une statue dans du plâtre « histoire de se faire la main et une fois le travail réalisé nous avons entamé la taille en février 2023 à raison de quatre jours par semaine, mais en prenant notre temps pour ne pas faire n’importe quoi car la réalisation d’une telle œuvre demande beaucoup de concentration avec des gestes bien précis. Nous avons commencé notre travail au marteau et au burin avant d’utiliser des fraises diamantées pour les finitions du visage notamment sur la base d’un portrait mortuaire de San Teofalu », poursuit Mimi Aragni.





La statue terminée, ils ont ensuite réalisé un socle en marbre de Corte sur lequel trône cette magnifique statue recouverte d’un drap blanc qui ne sera dévoilé qu’au moment de son inauguration par son éminence le Cardinal Bustillo, qui participait ce samedi au synode des confréries insulaires. A l’issue, les quelques 300 membres des confréries insulaires ont organisé une procession depuis le presbytère de Corte pour rejoindre le cours Paoli par la rue du Colonel Feracci avant d’emprunter la rue du Commandant Ignace Mantei via l’église paroissiale de l’Annonciation.





Réunie sur l’esplanade San Teofalu, la foule des fidèles attendait avec impatience le moment où le Cardinal Bustillo, Evêque de la Corse, lèverait le voile blanc recouvrant la statue. Une foule parmi laquelle étaient présents le Dr. Xavier Poli, maire de Corte, Nanette Maupertuis, Présidente de l’Assemblée de Corse ainsi que Emiliano Lazzeretti, adjoint au maire de Fucecchio. Mais avant de dévoiler la statue et de la bénir, le Cardinal Bustillo a rappelé qui était Saint Théophile « ami de Dieu », et les nombreux miracles qu’il réalisa à travers la guérison de malades mais surtout, Saint Théophile évita la destruction de Zuani et de Corte en 1732 après son intercession auprès du Prince de Wurtenberg, commandant les troupes prussiennes en Corse ! Il disait ensuite que « Saint Théophile est le seul Saint Corse canonisé. Il était franciscain et il a marqué le XVIIIe siècle et l’église pas sa radicalité, son courage, sa force et son sens de l’évangélisation en allant toujours vers les plus vulnérables, les plus démunis, en leur apportant l’espérance et la joie de vivre. Saint Théophile est non seulement le Saint Patron de Corte mais également celui de la Corse. C’est un saint de chez nous et cela nous encourage à aller chercher la sainteté et à donner le meilleur de nous-mêmes. Saint Théophile a été un intercesseur pour la paix et nous devons suivre la voie qu’il a tracé pour nous ».





Arrivait enfin le moment solennel où le Père Evêque appelait les marraines de la statue, Ursule Ghionga, épouse du regretté Laurent, et Françoise Aragni. Les rejoignaient également Jean, Marc, Michel et Barthélémy Aragni, les marbriers qui ont sculpté cette remarquable statue de marbre blanc de Carrare. C’est sous les applaudissements nourris de la foule que Mgr Bustillo levait le voile de la statue et la bénissait !

La soirée se poursuivait autour d’un buffet convivial préparé par la Cunfraterna di San Teofalu où l’on a pu déguster pulenta, figatellu et brocciu.

