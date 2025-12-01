Corte - La presse corse en deuil : Antoine Feracci n'est plus

Figure respectée du journalisme insulaire, Antoine Feracci avait consacré l’essentiel de sa carrière à Corse-Matin, qu’il avait rejoint au milieu des années 1970. Il en était devenu le chef d’agence de Corte, poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la retraite. Durant toutes ces années, il s’est investi sans relâche pour faire vivre l’actualité du Centre-Corse, avec une attention constante portée à la vie locale, économique, culturelle et sociale de sa région.



Très attaché à son territoire, il s’était également fortement engagé lors de la fusion avec Le Provençal-Corse, défendant avec détermination l’identité de « son journal » face aux confrères marseillais, sans jamais accepter qu’il se détache de sa maison-mère niçoise.



Parallèlement à son parcours de journaliste, Antoine Feracci a porté un projet qui lui tenait à cœur : la création de l’association A Rinascita di u Vecchju Corti, devenue CPIE A Rinascita (Centre permanent d’initiative pour l’environnement). Cette structure est aujourd’hui l’une des plus importantes de Corse. Là encore, son engagement a été constant, guidé par une ligne claire : œuvrer pour le rayonnement du Centre-Corse et de sa ville, Corte.



Homme de convictions, collaborateur actif, fiable et engagé à nos côtés pendant de longues années, il a toujours défendu ses idées avec constance et droiture. Pour ses confrères, il restera une voix, une mémoire et une énergie discrète mais déterminante.



Corse Net Infos, que nous savions apprécié par Antoine Feracci, présente l'expression de ses sincères condoléances à tous ses parents et nombreux amis qui pleurent aujourd'hui le défenseur du journalisme de proximité et du monde associatif du Centre-Corse.

