Corte : La cité scolaire à l’honneur au niveau national

Grâce à la mobilisation du groupe EDF, le Challenge Energie Mixte permet à près de 100 collégiennes et lycéennes de découvrir les métiers techniques du secteur énergétique et d’interroger les stéréotypes liés à l’orientation professionnelle. Ce Challenge a pour objectif d’inciter les jeunes filles à travailler dans le secteur de l’énergie, en leur faisant découvrir des parcours inspirants de femmes dans des métiers techniques, et en explorant le secteur de l’énergie et ses opportunités. C’est aussi l’occasion de réfléchir collectivement aux enjeux de la mixité en entreprise et d’élargir le champ des possibilités en matière d’orientation professionnelle.





La soutenance et la finale ont eu lieu à l’IUT de La Ciotat en mai dernier, devant un jury de professionnels de l’industrie de l’Energie et de l’Education Nationale où 13 établissements des régions académiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Occitanie et de Corse étaient compétition. Les lycéennes de la cité scolaire Pascal-Paoli de Corte ont obtenu le deuxième prix du Challenge tandis que les collégiennes ont reçu le Prix Coup de Cœur.

La cité scolaire Pascal-Paoli de Corte a été sollicité par le Rectorat pour participer à ce projet qui mettait en avant un public féminin pour promouvoir la place des femmes dans le monde de l’industrie et dans le sens large dans le monde des sciences.





« Nous y avons répondu favorablement et notre établissement a présenté une équipe de filles de niveau 5e, pour le collège, et une équipe de lycéennes de 1ere et de Terminale. Les deux équipes sont parties sur un même format en travaillant sur les genres et les stéréotypes au travers d’une petite vidéo. Quant aux grandes, elles ont réalisé un petit court-métrage de style bande annonce pour être diffusée dans les salles de cinéma avant les projections de films. Dans la démarche elles ont rencontré Fanny Plaisant et Raphaëlle Bernardi, d’EDF, de manière à les coacher, sous la responsabilité de Frédérique Ortoli, responsable de la communication à EDF Corse », a détaillé Frédérique Demuynck, enseignant en science de l’ingénieur. Les jeunes filles ont ensuite visité la centrale du Vazzio. « Nous avons été sélectionnés pour participer à la finale à l’IUT de La Ciotat et nous avons eu la bonne surprise de voir nos jeunes collégiennes recevoir le prix Coup de Cœur du jury tandis que les plus grandes ont brillamment représenté la Corse et la cité scolaire Pascal-Paoli en obtenant le deuxième prix de ce Challenge », se félicitait l’enseignant.





Ce vendredi une cérémonie officielle était organisée à la cité scolaire Pascal-Paoli en présence de divers représentants d’EDF Corse comme Mario Cappaia ou encore Sophie Combette, de la Directrice des Services Départementaux de l’ Education Nationale, Anne Chiradola, de Nathalie Battistelli, chargée de mission et communication, relation école entreprise au Rectorat mais aussi de Julia Albertini et Julie Acquaviva, proviseure et proviseure adjointe qui ont félicité les jeunes filles pour leurs récompenses et soulignant « que ces distinctions rejaillissaient sur l’ensemble de la cité scolaire de Corte ».

