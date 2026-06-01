Corte - L’école de danse Bell’Arte brille sur la scène internationale

Passionnée de danse depuis toute petite, Barbara Maria Baiget-Brecqueville a suivi une formation en STAPS à l’Université de Corse pour obtenir deux diplômes d’Etat en moderne jazz et en danse contemporaine. Et c’est donc naturellement qu’elle a créé son école à Corte dans la foulée en 2015. Une école installée route d’Aleria qui accueille 130 élèves de 4 à 30 ans qu’elle forme à divers concours de danse que ce soit au niveau régional, national mais aussi à l’international.

« Notre objectif est de proposer de la danse loisir pour les enfants à partir de 4 ans, puis des cours avancés en danse classique, du moderne jazz, du contemporain et du street jazz. Nous préparons ainsi un spectacle de fin d’année que nous organisons cette année, par exemple, les 5 et 6 juillet à l’espace Charles-Rocchi de Biguglia car malheureusement il n’y a pas de structures adaptées à Corte pour accueillir une telle manifestation avec des décors, un spectacle de lumières, une grande scène et surtout capable d’accueillir plus de 300 personnes. Mais nous proposons également des petits spectacles à Corte de manière à financer nos déplacements », a expliqué Barbara Maria Baiget-Brecqueville.

Ainsi, l’école a proposé deux petits spectacles au Spaziu Natale Luciani, un loto mais aussi des ventes de gâteaux. « Tous les weekends, quelques semaines avant le concours, les parents confectionnent diverses friandises pour les vendre devant le magasin U de la gare et récolter des fonds pour que leurs enfants puissent participer à ces événements. C’est formidable ce qu’elles réalisent », a affirmé Maria Baiget-Brecqueville.

Cette année encore l’école Bell’Arte a participé à un concours international à Florence en février dernier avec 30 danseuses dans le cadre du concours international « Expression Dance Competition », « et nous avons obtenus de nombreux premiers prix ainsi que des bourses pour participer à des stages de danse cet été en Italie ».







En mars dernier, ce sont 46 élèves qui ont participé au concours régional organisé par le Centre National de la Danse à Ajaccio et 19 d’entre elles ont été sélectionnées pour le concours national du CND à Bordeaux à la mi-mai. « Elles y ont obtenu cinq premiers prix sur les six passages présentés, dont un Premier Prix National à l’unanimité du jury pour le duo contemporain composé de Jade Luciani et Mia Acquaviva. A seulement 10 ans, ces jeunes danseuses passionnées ont déjà décroché leur place pour la finale européenne qui se tiendra à Madrid à la fin du mois d’octobre », a détaillé Maria Baiget-Brecqueville qui poursuit : « Au-delà de l’enseignement de la danse, cette école représente avant tout une véritable passion. Mon souhait est de voir chaque élève s’épanouir, prendre confiance et elle et grandir à travers la danse ».

La préparation aux concours demande beaucoup d’investissement et de travail, mais les élèves sont chaque année de plus en plus investies et passionnées, tout comme les parents qui ne comptent pas leur temps pour mettre en place un maximum d’événements afin de récolter des fonds pour prendre en charge les déplacements des danseuses. « Tous les ans j’ai à cœur d’accompagner de nouvelles élèves dans cette aventure, même les plus jeunes, afin de leur donner l’envie et l’élan de se lancer avec fierté et enthousiasme ».