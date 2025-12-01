Corte - 2 500 lycéens sur « E Strade di l’Avvene »…

Depuis ce mardi, les 2 500 élèves des lycées insulaires sont accueillis à l’Université de Corse par Valérie Lombardo, Déléguée régionale académique à l’Information et à l’orientation, conseillère du Recteur de Corse.

Ainsi, durant quatre jours, est proposée la troisième édition du Salon intitulé « E Strade di l’Avvene » pour tous les élèves de terminale de l’île afin de leur proposer toutes les formations post-bac qui existent en Corse et pas seulement à l’Université de Corse. Il peut s'agir « de ce qui existent dans les lycées professionnels qui ont des filières post-bac, notamment, ainsi que d’autres organismes de formations comme le Centre de Formation des Apprentis ou encore à l’école d’infirmiers. »

«Il s’agit de présenter uniquement les formations Parcoursup, puisqu’il s’agit ici de formations reconnues par l’Éducation nationale. Et ce sont au total plus de 115 formations qui existent en Corse. C'est important de le rappeler », a détaillé Valérie Lombardo/« L’Académie de Corse est dans l’équité de traitement, puisque tous les lycéens sont invités à participer à ce salon grâce à des moyens de transport mis à disposition par la CdC. Ainsi, tous les élèves peuvent recevoir la même information lors d’une demi-journée », précisait-elle encore.





Ce salon est réparti en cinq Paesi. Le premier, Paese, regroupe toutes les formations dédiées aux Arts, aux Lettres, aux Langues et aux Sciences humaines. Le deuxième pôle est consacré au Droit, à l’économie, à la gestion et au tourisme « un des secteurs les plus fournis en formations, tout comme le 4e Paese », précise Valérie Lombardo. Le troisième site est ouvert sur l’éducation, le sport, la santé et le social, tandis que le quatrième Paese est axé sur les Sciences et les techniques. « Et enfin, le cinquième Paese est dédié à la vie étudiante. C’est sur ce site que nous demandons aux lycéens de s’y rendre obligatoirement, car nous les accompagnons sur Parcoursup. Nous leur expliquons comment faire une demande de bourse, comment faire une demande de chambre au Crous, quelles sont les aides à leur portée ainsi qu’un atelier sur Parcoursup ». Lors de ce salon, les futurs étudiants ont donc eu l’occasion de visiter les différents sites de l’Université de Corse tout en recueillant les informations nécessaires attachées aux différentes filières.





Notons que lors de l’inauguration de ce Salon, un prix a été remis à deux étudiants médaillés de bronze au Challenge entrepreneurial des WorldSkills France 2025, saluant leur projet innovant Insert Plus, dédié à l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi.

Le Salon « « E Strade di l’Avvene » se poursuit ces jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30.

