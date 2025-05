Corsica Cyclo GT 20 : les lauriers pour Geoffrey Lucat

Il aurais doute aimé remporté le cinquième et dernier chrono de l'épreuve mais entre Bavella et Carbini, Baptiste Briquet plus rapide (2'33"3 contre 2'33"46) a contrarié les projets de celui qui a dominé dès le départ la Corsica Cyclo GT 20, Geoffrey Lucat en l'occurrence.

Ceux qui l'ont accompagné tout au long de l'épreuve sont restés dans son sillage sans jamais réussir à bouleverser la hiérarchie de la course établie dès les premiers kilomètres de la course.

Dès lors c'est tout logiquement qu'il a reçu des lauriers mérités à Carbini où la belle épreuve s'est achevée ce dimanche au terme du dernier chrono.