CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Deux nouveaux sites retenus pour le loto du patrimoine en Corse 01/09/2025 Téléphones bannis au collège : en Corse, une interdiction bien accueillie mais des défis à relever 01/09/2025 Précarité étudiante - Aiutu Studientinu lance un appel aux dons et met en place deux collectes 01/09/2025  Peru Casevechje - Dernier concert de Natale Vesperini pour "Fiurimu u mondu" 01/09/2025

Corse-du-Sud : les pompiers sauvent un cheval tombé d’un pont


C.-V. M le Lundi 1 Septembre 2025 à 19:09

Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud sont une nouvelle fois intervenus pour un sauvetage peu commun. Ce lundi, au lieu-dit Vicciaghu, entre Cuzzà et Zicavu, un cheval a fait une chute de grande hauteur sous un pont.



(Poto SIS 2A)
(Poto SIS 2A)
L’opération, supervisée par le vétérinaire-commandant Aymeric Bénard, a mobilisé les pompiers de Cozzano, un binôme secours montagne, les forestiers-sapeurs de Ciamanacce, la gendarmerie et l’entreprise BTP Renucci. Grâce à leur action coordonnée et très technique, l’animal a pu être remonté sain et sauf, avec seulement quelques plaies superficielles.


Chaque année, les pompiers de Corse-du-Sud interviennent à plusieurs reprises pour porter secours à des animaux en détresse. Leur mission, au-delà de la protection des personnes et des biens, s’étend aussi à la sauvegarde des êtres vivants, quels qu’ils soient.
La preuve.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos