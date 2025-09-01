Corse-du-Sud : les pompiers sauvent un cheval tombé d’un pont

L’opération, supervisée par le vétérinaire-commandant Aymeric Bénard, a mobilisé les pompiers de Cozzano, un binôme secours montagne, les forestiers-sapeurs de Ciamanacce, la gendarmerie et l’entreprise BTP Renucci. Grâce à leur action coordonnée et très technique, l’animal a pu être remonté sain et sauf, avec seulement quelques plaies superficielles.





Chaque année, les pompiers de Corse-du-Sud interviennent à plusieurs reprises pour porter secours à des animaux en détresse. Leur mission, au-delà de la protection des personnes et des biens, s’étend aussi à la sauvegarde des êtres vivants, quels qu’ils soient.

La preuve.