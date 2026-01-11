Corse Net Infos en 2026 : quinze ans en ligne, la durée comme choix éditorial

Lorsque Corse Net Infos apparaît en ligne, dans la nuit du 14 mars 2011, le paysage est déjà structuré autour de médias historiques solidement installés. Le projet porté par Charles Monti, ancien directeur régional de Corse-Matin, ne vise pas l’affrontement frontal. L’idée est plus simple et plus risquée à la fois : faire vivre un média d’information 100 % numérique, gratuit, réactif, proche du terrain et des territoires, capable de publier vite et de couvrir ce qui, souvent, échappe aux grandes rédactions centralisées.



Les débuts sont discrets, presque prudents. L’audience est modeste, l’équipe réduite, mais la ligne est claire. Très vite, le site trouve son lectorat, porté par une actualité locale dense, des faits divers suivis de près, une information politique et institutionnelle continue, et une présence constante sur l’ensemble de l’île. En quelques années, la progression est nette. L’audience augmente régulièrement, les pics de fréquentation estivaux confirment l’utilité du média, et Corse Net Infos s’impose comme un réflexe d’information quotidienne pour de nombreux Corses, sur l’île comme hors de l’île.



Cette montée en puissance ne s’est jamais faite seule. Corse Net Infos s’est construit avec des femmes et des hommes dont les signatures sont devenues familières des lecteurs. Des collaborateurs précieux ont accompagné l’aventure, parfois dès les premières années, parfois sur des périodes plus courtes, mais toujours avec la même exigence. Maryline Santi, Michel Luccioni, Gilbert Guizol, Isabelle Bartoli, Lydie Colonna, José Fanchi, Philippe Peraut, Yannis-Christophe Garcia, Vanina Bruna, Livia Santana, Pierre-Manuel Pescetti, Julia Sereni, ont marqué de leur écriture et de leur regard le quotidien du site sur lequel a veillé pendant un bout de temps Michela Vanti. Leur travail a contribué à forger une identité éditoriale reconnaissable, faite de rigueur, de proximité et de connaissance du terrain.



Au fil du temps, la rédaction s’est aussi appuyée sur des professionnelles engagées comme Manon Perelli et Léana Serve, qui incarnent une nouvelle génération de journalisme numérique, tout en assurant la continuité de l’exigence rédactionnelle. Autour d’elles, Nicole Mari, consœur de la première heure, et un réseau de correspondants “pros” ont permis de couvrir l’île dans sa diversité réelle, loin d’une vision centrée sur quelques pôles urbains. Patrice Paquier-Lorenzi, Alba Marcelli, Paule Santoni, Julien Castelli, Mario Grazi, Maria-Serena Aliotti-Volpei, Christophe Giudicelli, Gap, Philippe Jammes ont apporté leurs informations, leurs analyses, leurs alertes de terrain, donnant à Corse Net Infos cette profondeur géographique qui fait sa singularité.



Sur le plan économique, le modèle n’a jamais été celui des grandes structures. Corse Net Infos s’est organisé comme une petite entreprise de presse, avec des équilibres fragiles, mais tenus. Publicité, annonces légales, services associés : le site a diversifié ses ressources pour garantir sa survie sans renoncer à son indépendance. Les résultats financiers récents confirment une réalité simple : Corse Net Infos ne roule pas sur l’or, mais il tient debout. Et dans le contexte actuel des médias, cela n’a rien d’anodin.



Face aux groupes installés depuis parfois plusieurs décennies et largement soutenus financièrement par les collectivités publiques, la résistance ne s’est pas faite par l’alignement, mais par la différence. La rapidité de publication, l’attention portée aux sujets de proximité, l’utilisation précoce des outils numériques, la diffusion sur les réseaux sociaux et la gratuité ont permis à Corse Net Infos d’exister là où d’autres projets ont disparu. L’indépendance, souvent revendiquée, a été une contrainte permanente, mais aussi une force : celle de pouvoir décider vite, rester local et ne pas se couper de ses lecteurs.



À l’approche de mars 2026, Corse Net Infos peut revendiquer ce qui est devenu rare dans le monde des médias numériques : la durée. Quinze ans d’existence ne sont pas un aboutissement, mais une étape. Dans un univers où les usages évoluent sans cesse et où la fragilité économique est permanente, ce cap symbolique rappelle qu’un média né modestement, porté par une équipe engagée et un réseau fidèle, peut s’inscrire dans le temps et continuer à jouer un rôle central dans l’information corse.



Le cap des quinze ans est en vue. Il ne marque pas une pause, mais la poursuite d’un chemin entamé en 2011, avec la même conviction : informer, au plus près du terrain, jour après jour.