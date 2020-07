Coronavirus : deux nouveaux cas positifs détectés en Haute-Corse

Dans son bulletin du jour, qui est redevenu un rendez-vous quotidien, l'ARS donne ce 17 juillet le nombre de contaminations recensées sur l'ile dans les dernières 24 heures.

Sur 296 tests réalisés depuis hier dans les hôpitaux et les laboratoires de la région, on compte 2 cas positifs supplémentaires en Haute-Corse.



Parmi les "anciens cas" 12 patients sont toujours hospitalisés : 11 à Ajaccio et un en soins intensifs à Bastia mais l'ARS précise que ces hospitalisations sont anciennes.





Les 3 joueurs de l’AC Ajaccio négatifs

Dans la matinée du 17 juillet, alors que 25 membres de l’équipe de football de l’AC Ajaccio se rendaient à l’aéroport d’Ajaccio, des résultats positifs Covid-19 de 3 joueurs ont été transmis au médecin de l’équipe. Celui-ci, en liaison avec l’ARS, a aussitôt prévenu l’équipe qui a annulé son voyage pour ne prendre aucun risque.

Les trois joueurs, faiblement positifs, ont été à nouveau testés ce vendredi et dans l’attente des résultats, tous les joueurs et leurs contacts avaient été placés en isolement.

Les résultats arrivés début d’après-midi mettent en évidence que les 3 joueurs "faiblement positifs" étaient, après contrôle, négatifs.



Un protocole de test stricte imposé par la ligue de football

Avant chaque match et/ou déplacement, le protocole de la ligue de football impose que les joueurs soient testés pour éliminer les risques de transmission de la Covid-19. Les joueurs de l’ACA sont donc soumis régulièrement au test RT-PCR, notamment avant le match amical du 10 juillet qui les a opposés à l’équipe de Bastia-Borgo.