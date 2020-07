Coronavirus à Porto-Vecchio : l'ARS confirme la présence d'un cluster familial

Dans un communiqué l'Agence Régionale de Santé informe que tous les cas contacts ont été identifiés et progressivement testées et les mesures d'isolement strictement respectées.Sur les réseaux sociaux la mairie de Porto Vecchio confirme que la personne positive à la Covid-19 "aurait contracté ce virus lors d’un déplacement à l’étranger, et non sur le territoire communal.""L’ARS a immédiatement pris l’ensemble des dispositions utiles à la gestion de la situation en identifiant puis en isolant les cas-contacts." rassure la municipalité qui invite les porto-vecchais au respect des gestes barrière : "Si tout est donc sous contrôle, nous recommandons vivement à la population ainsi qu’à nos nombreux visiteurs, de porter le masque dans les lieux publics et de respecter strictement les gestes barrières. "