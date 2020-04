Coronavirus - La réquisition du VV La Balagne confirmée à Calvi

La direction de Touristra a, en effet, accepté de mettre dans un premier temps une vingtaine de chambres permettant d'accueillir si besoin des patients porteurs du virus ne nécessitant pas une présence en milieu hospitalier mais qui ont besoin d'un suivi.

" Sur la base de renseignements fournis par les soignants du Centre COVID-19 de l'ILe-Rousse, j'ai informé le préfet de Haute-Corse de la nécessité de trouver une structure susceptible de pouvoir accueillir des patients ne nécessitant pas forcément une hospitalisation mais ne pouvant rester chez eux à leur domicile.

L'objectif était de trouver un établissement proche du Centre Hospitalier Calvi-Balagne susceptibles d'accueillir ces patients.

Trois établissements ont été contactés à cet effet et c'est celui du Village Vacances "La Balagne" qui avec l'accord de la direction de Touristra qui a été réquisitionné.

Dans un premier temps, une vingtaine de chambres sont mises à disposition.

Il appartient à la Direction Régionale de la Santé de voir en collaboration avec le personnel soignant du Centre COVID-19 de l'Ile-Rousse comment aménager d'un point de vue médical cette structure.

Je ne pense pas que celle-ci soit opérationnelle dès ce lundi mais c'est en bonne voie" précise Florent Farge, sous-préfet de Calvi.

Le représentant de l'État soulignait également que toutes les mesures étaient prises pour que la population applique à la lettre les règles de confinement et que des contrôles réguliers étaient mis en place par les services de Gendarmerie et si besoin de la Police Municipale.