Coronavirus : L’U2P Corse prône une aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

«Le montant de l’aide a fait l’objet de plusieurs propositions » complète t-elle. « Néanmoins les représentants de l’U2P considèrent que, compte tenu de la situation particulièrement difficile que traverse actuellement de nombreux professionnels, l’option d’une aide plafonnée à 2500 € est la plus adaptée ». Il va falloir cependant attendre l’accord formel des ministères de tutelle. «C’est pourquoi l’U2P a engagé une démarche auprès du MEDEF et de la CPME et envoyé un courrier au 1er ministre. L’U2P souhaite que cette aide bénéficie le plus rapidement possible aux travailleurs indépendants concernés et qu’elle soit exonérée de charges, de contributions sociales et de toute imposition. S’ajoutant à l’accompagnement des entreprises par le fonds de solidarité, elle doit apporter un revenu de substitution aux artisans et commerçants de proximité aujourd’hui en grande Difficulté ». Et L.Nicolaï de conclure : «L’U2P souhaite en outre que le même type d’accompagnement puisse aboutir au profit des professionnels libéraux ».