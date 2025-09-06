CorseNetInfos
Core in fronte occupe Darty à Furiani


La rédaction le Samedi 6 Septembre 2025 à 14:48

Plusieurs militants de Core In Fronte occupe ce samedi l'enseigne Darty à Furiani. Le mouvement entend protester contre la décorsisation de l'emploi menée au sein de l'établissement où 3 employés auraient été licenciés au cours derniers mois. Les membres de Core In Fronte demandent dans le même temps le départ du nouveau directeur



Selon Corse In Fronte, trois salariés corses de Darty ont été licenciés récemment, sans indemnité, pour des accusations d’insubordination envers le nouveau directeur du magasin de Furiani.. Ces employés, qui effectuaient un travail exemplaire et qui étaient régulièrement récompensés "par des primes, y compris le mois de leur éviction", se retrouvent ainsi au centre d’une controverse.
Dans un communiqué, Core In Fronte dénonce une politique économique importée, jugée antisociale et contraire aux intérêts corses, ainsi qu’un management autoritaire et dépassé. Le mouvement nationaliste met en avant la décorsisation croissante des effectifs, rappelant que 80 % du personnel de Darty en Corse n’est pas insulaire. Core In Fronte appelle le propriétaire de l’enseigne, à instaurer une véritable politique sociale, à favoriser l’accès des Corses à tous les niveaux de responsabilité et à se séparer du directeur de Furiani.




