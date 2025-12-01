Core In Fronte dénonce à Porticcio "colonisation de peuplement et spéculation foncière”

Pour le mouvement, cet épisode “démontre, encore une fois, l’incapacité d’intégration d’une grande majorité des 5 000 migrants annuels français”, accusés de “vouloir imposer à notre peuple une manière de vivre et de penser”. Core In Fronte y voit la preuve d’une logique économique et culturelle “dont le seul but est de réaliser un bénéfice financier sur la terre de Corse”.

Core in Fronte a ainsi appelé “le colon français à cesser toute action en justice” et “les avocats corses à ne pas se rendre complices de ces agressions”. Il prévient également que “ceux qui s’installent en Corse doivent respecter les règles, coutumes, traditions et langue de notre peuple”, faute de quoi “ils ne sont pas les bienvenus sur notre terre. La colonisation de peuplement qui écrase notre peuple par la loi du nombre, dévastant notre culture, imposant une économie débridée dont seuls quelques prédateurs locaux tirent bénéfice au dépend du plus grand nombre, doit cesser.”.