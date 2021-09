Confrérie de Belgodère : près de 100 ans après !

Ce dimanche sera un grand jour pour les quelques 320 habitants Belgodère. En ce 19 septembre, tout la communauté catholique insulaire aura, en effet, les yeux braqués sur la commune de Balagne. Près de cent ans après l'arrêt de la Cunfraternita di u Santissimu Crucifissu eretta sottu à l’invocazione di Santu Stefanu Protomartire, 20 confrères revêtiront la cape rouge, le cordon, l'aube noire et la cagoule lors de l'office de la vestitura.

C'est à l'occasion de la fête patronale du village, celle de Notre-Dame des Sept Douleurs, que la nouvelle confrérie sera intronisée. Pour l'occasion, Monseigneur François-Xavier Bustillo, l'Evêque de Corse présidera la messe à 15h30 ainsi que la procession jusqu'à la chapelle de Saint Jean.



Pour célébrer cette naissance, 18 confréries feront le déplacement aux côtés des balanins : celles de Costa, du Ghjunsani, de Speloncato, Nesca, Felicetu, Muru, Lavatoghju, Corbara, l'Ile Rousse, Pietralba, Saint Florent, Patrimonio, San Martinu di Lota, Volpajola, Corscia, Vico et Pieve de la Serra.



"Venir en aide aux gens du village"



En août 2020, c'est en faisant venir chanter à plusieurs reprises la confrérie de Sant Antone Abbate de Speluncatu dans l'église du village que l'idée de constituer une confrérie pour Belgodère est venue à l'esprit de Laurent Ceccaldi. Tout de suite, Raphaël Quilici de la confrérie de Speluncatu s'est proposé d'initier aux chants liturgiques, aux paroles...

Le 23 mai 2021, une vingtaine d'hommes avait déjà revêtu l'aube noire en novice. "Le réveil de la confrérie a suscité un réel engouement même du côté des habitants du village. Par exemple, les femmes nous ont aidé à trouver les tissus pour les capes", se réjouit Laurent Ceccaldi qui deviendra ce dimanche le prieur de la confrérie. Si pour le moment, elle n'est composée que d'hommes âgées de 14 à 74 ans, cette confrérie se veut mixte. "Nous appelons les femmes à nous rejoindre", lance Laurent Ceccaldi.



Le but de la confrérie sera bien sûr l'accompagnement liturgique des messes mais aussi d'être présents pour les gens du village et des alentours. "La confrérie a un caractère social, elle accompagne les habitants quand il y a des décès, quand ils sont dans le besoin", poursuit le futur prieur. Attachés au patrimoine religieux, les confrères ont déjà prévu des actions de nettoyage comme au vieux couvent du village.



Sous la protection di u Santissimu Crucifissu

La Cunfraternita di u Santissimu Crucifissu eretta sottu à l’invocazione di Santu Stefanu Protomartire, tout comme celle de la Pieve de la Serra en plaine orientale, sera sous la protection du Santissimu Crucifissu. Les confrères porteront donc le même habit que leurs frères de San Marcello à Rome. Au mois de novembre, ils partiront d'ailleurs en visite avec les speloncatais dans la capitale italienne.