Conférence : « Le système des arts au service de Napoléon et de la dynastie impériale »

Ancien élève de l’Ecole nationale des Chartes et de l’Ecole nationale du Patrimoine, Christophe Beyeler est conservateur général du patrimoine au Château de Fontainebleau, chargé du musée Napoléon 1er et du cabinet napoléonien des Arts graphiques. Il sera ce jeudi 23 octobre à.l'auditorium du musée de Bastia pour animer une conférence intitulée : « Le système des arts au service de Napoléon et de la dynastie impériale »..





Christophe Beyeler est responsable des nombreuses acquisitions et donations liées au Premier Empire, il a conduit en 2018 le chantier de reconfiguration du musée Napoléon 1er, qui offre désormais un parcours structuré selon le prisme « la France et l’Europe sous l’œil et dans la main de Napoléon ». Il est l’auteur de « Napoléon. L’art en majesté », qui a reçu deux prix en 2019 : le « Prix Drouot des Amateurs du Livre d'Art » et le « Prix Georges Mauguin » décerné par l’Académie des Sciences morales et politiques





Il a assumé le commissariat et le catalogue de nombreuses expositions napoléoniennes, dont celle de « Pie VII face à Napoléon. La tiare dans les serres de l’Aigle ». Spécialiste de la figure de Napoléon, de porcelaine Empire et de peinture d’Histoire du XIXe siècle, il s’intéresse à la création artistique sous l’angle de la construction de l’image.





Orchestré en large part par Denon, le « système des arts » doit magnifier la figure de l’Empereur. Un cadre institutionnel strict favorise formation, émulation artistique et intense création iconographique. Cette « fabrique de l’image » au service du pouvoir impérial combine commande directe aux artistes pour orner les lieux de pouvoir, en premier lieu les palais impériaux, organisation du « Salon des artistes vivants » au musée du Louvre rebaptisé « musée Napoléon »



Représenter les traits de la toute récente Famille impériale est une affaire d’Etat. Pinceaux, ciseaux et compas sont mobilisé au service du sceptre et de la dynastie.

