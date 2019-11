Comment réussir la transmission de son entreprise ? Deux réunions pour y réussir à Ajaccio et Bastia

Victoria Leonardi le Lundi 25 Novembre 2019 à 08:12

Transmettre dans de bonnes conditions son entreprise est une des difficultés auxquelles sont confrontés leurs dirigeants. Deux réunions consacrées a ce sujet est donc proposées à Ajaccio et Bastia par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Corse pour sensibiliser et accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches de cession et de soutenir la dynamique du territoire.



Les entreprises artisanales jouent un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire, elles représentent un vivier d’emploi, une force économique.

Les enjeux en termes d’activité économique, de perte de savoir-faire, d’impact sur le marché de l’emploi, d’aménagement du territoire, sont considérables et nécessitent la mise en œuvre d’actions pour relever le défi de la transmission d’entreprise. D’autant que le processus de transmission est long, complexe et pas assuré. Il faut s’y préparer à l’avance sous peine d’aller à l’échec.

Les grandes étapes de la transmission peuvent se définir autour de trois thèmes sur lesquels un certain nombre de réponses, de conseils sont autant d’outils d’aide à la décision dont le futur cédant ne peut pas se priver si il veut entreprendre une transmission réussie soit : la réflexion, la préparation et l’évaluation.

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Corse en partenariat avec la Banque Populaire Méditerranée, avec le soutien financier de la Collectivité de Corse au travers de l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) a mis en œuvre le dispositif régional :

« Corse Transmission ».

Ce dispositif vise à informer et accompagner les cédants et les repreneurs d’entreprises.

ces journées d’information et de sensibilisation à la transmission sont essentiellement ciblées sur les cédants d’entreprise, les dirigeants proches de la retraite désirant céder leur entreprise.

Au cours de ces réunions, des interventions de professionnels sont prévues sur les thèmes de la fiscalité, les conséquences fiscales de la transmission et du financement de la reprise et la gestion de patrimoine.



LE PLANNING

AJACCIO :

mercredi 27 novembre à partir de 18h00 CMA Corse du Sud

Chemin de la Sposata

20090 Ajaccio





BASTIA :

jeudi 28 novembre à partir de 18h00 Hôtel Résidence Lido Marana

Route du Stade

20600 Furiani

SUR LE MEME SUJET Grève à Radio France : France Bleu RCFM suit le mouvement national

Handball féminin : Le HAC Ajaccio gagnant face à Aix

A Bastia, l’association Armelle aide les enfants malades et leurs familles

Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine