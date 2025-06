"Comme le phytoplancton, nous sommes petits mais essentiels" : 900 élèves de Haute-Corse s'engagent pour l’océan

Ils sont en CM1, CM2 ou 6e. Ils vivent à Bastia, Corte, Biguglia ou ailleurs en Haute-Corse. Et ils viennent d’adresser une lettre aux dirigeants mondiaux. Un texte collectif, rédigé par près de 900 élèves de 54 classes, après avoir visité l’exposition Uceanu, una cità insolita, présentée cette année à la Casa di e Scenze de Bastia. Au fil d’une plongée interactive dans l’univers marin, les enfants ont découvert les grands équilibres de l’océan, sa biodiversité, mais aussi les menaces qui pèsent sur lui. Très vite, la curiosité s’est muée en réflexion. Puis en engagement. « Aimerais-tu t’engager pour la défense et la protection des océans ? », leur a demandé Philippe Frasseto, enseignant-médiateur et coordinateur du projet. Réponse unanime : oui.





De cette adhésion sans réserve est née une lettre, construite en classe avec les enseignants. À la fois pédagogique, engagée et poétique, elle interpelle directement les responsables politiques attendus à la Conférence mondiale sur l’océan, organisée par l’ONU à Nice, du 9 au 13 juin prochain. On y lit : « Siate bravi cù l’oceanu », soyez exemplaires avec l’océan. Une injonction empruntée au langage qu’on adresse souvent aux enfants, et renvoyée cette fois aux adultes. Les élèves y rappellent des vérités scientifiques : le rôle du phytoplancton, la régulation du climat, les enjeux alimentaires. Mais aussi leur propre rôle. « Comme le phytoplancton, nous sommes petits, mais essentiels », écrivent-ils. Une phrase qui résume l’esprit du projet, entre conscience écologique et citoyenneté active. La lettre cite même Jean de La Fontaine : « On a souvent besoin d’un plus petit que soi ».

Elle a été lue publiquement le 3 juin, par les élèves de CM2 de l’école Joseph Calloni de Bastia, devant un public de parents, enseignants et élus.



Un message appelé à durer

Ce message ne s’éteindra pas avec la fin de l’année scolaire. Il sera intégré à la future exposition de la Casa di e Scenze, Canyon, consacrée à la Méditerranée (2025-2026). Un espace y sera dédié aux « aires marines éducatives », ces zones littorales gérées directement par des élèves. Une manière d’inscrire cet engagement dans le temps, et de ne pas cantonner les enfants à la position de spectateurs. Pour Philippe Frasseto, c’est là tout le sens de ce travail : « Il ne s’agit pas seulement de transmettre un savoir scientifique, mais de faire naître un regard, une responsabilité, un engagement. » En Haute-Corse, près de 900 enfants ont déjà franchi ce cap. Et ce sont leurs mots, aujourd’hui, qui voguent vers la conférence mondiale sur l’océan.