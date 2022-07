Collectivité de Corse : Vers une compétence partagée en matière de 5G ?

Concernant les enseignements de la consultation, ce qui ressort « c’est un déficit d’informations sur la technologie elle-même et l’impression générale que le déploiement est beaucoup plus subi que voulu et organisé par les citoyens », d’où un réflexe de « réticence, voire de rejet ».



Aussi, dans les contributions spontanées, « 37% souhaitent que la Collectivité de Corse maitrise et contrôle le déploiement de la 5G sur l’île », ce qui pousse le président de l’Exécutif à « verser cet élément au débat sur le statut d’autonomie ». En effet, aujourd’hui, cette compétence concerne uniquement l’État et les opérateurs. Gilles Simeoni réfléchit donc à « demander une compétence partagée dans le domaine de la technologie mobile et de la 5G pour discuter directement avec les opérateurs ». Et, avant même les évolutions législatives et réglementaires, il prévoit de « solliciter les opérateurs pour qu’ils soient plus à l’écoute ».



Parmi les autres demandes des participants, « 33% réclament que les opérateurs s’inscrivent dans un déploiement du numérique responsable et 38% ont soutenu la démarche de concertation », détaille Gilles Simeoni. Dans l’attente de l’éventuelle obtention d’une compétence partagée, le président de l’Exécutif propose de « sensibiliser les opérateurs au fait que les citoyens sont aussi des clients ». Pour lui, il y a « une forme de pression démocratique à organiser ».