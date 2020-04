Collectif Anti-Covid19 Corsica : Le syndicat des transporteurs de Corse acquiert 5 000 kits d'auto-tests de dépistage sérologique rapide

Contrairement au test PCR par prélèvement nasal (qui détermine la présence du virus dans l’organisme et qui indique si la personne est malade ou pas), le test par prélèvement sanguin révèle la présence d’anticorps produits par l’organisme contre le Covid-19. Il renseigne donc sur le fait d’avoir été en contact ou non avec le virus.Ces « Auto-Tests », qui peuvent être réalisés en deux minutes par une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt, entrent dans un programme de recherche en situation d’urgence porté par l’Université de Corse. Ils feront l’objet, dans un premier temps, d’une étude préalable de validation par comparaison aux résultats obtenus dans le cadre d’analyses sérologiques médicales classiques en partenariat avec des laboratoires privés de Corse. Ces Auto-Tests, qui bénéficient de l’homologation Européenne, n’entrent évidemment pas dans le champ du diagnostic médical.Cependant, une fois leur fiabilité validée par une pré-étude statistique permettant de mettre en évidence leur concordance avec les analyses médicales, ces tests auront vocation à réaliser un criblage rapide des populations ciblées. L’objectif in fine sera de mener une étude épidémiologique opérationnelle et ciblée en situation d’urgence afin de déterminer l'incidence de l'infection au sein de populations à forte exposition au Covid-19 telles que les personnels soignants, administratifs et techniques des établissements de santé, les personnels et résidents des EHPAD, les sapeurs-pompiers ainsi que les employés de la grande distribution et des transports.Il s'agit tout à la fois d'à l’échelle des populations cibles à forte exposition au Covid-19; de pet éliminer le potentiel de vectorisation du Covid-19 auprès des personnes contacts sur le plan professionnel et familial et d'éaprès validation afin d’obtenir un indicateur supplémentaire pour confronter l’examen clinique de personnes potentiellement Covid+ candidates à une analyse de la charge virale par RT-qPCR ou à tout autre examen médical (scanner, sérologie).