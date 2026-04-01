Clubhouse Bastia - Des petits-déjeuners conviviaux dédiés aux employeurs sensibles aux enjeux de santé mentale et d’inclusion

Philippe Jammes le Jeudi 23 Avril 2026 à 19:00

En cette année « Santé Mentale, Grande Cause Nationale 2026 », le Clubhouse Bastia initiait ce jeudi un nouveau format de rencontres et de discussions autour de l'emploi et du handicap : des petits-déjeuners conviviaux dédiés aux employeurs sensibles aux enjeux de santé mentale et d’inclusion. Et le premier a été une totale réussite.