Christiane Taubira : "le nouveau Gouvernement ne peut pas ignorer le processus de Beauvau "

Cécile Orsoni le Mercredi 11 Septembre 2024 à 20:52

Ce mercredi 11 septembre, Christiane Taubira était reçue à l’Assemblée de Corse par Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis. L’occasion, pour l’ancienne Garde des sceaux et figure de proue de la gauche, de faire le point pour CNI sur l’évolution institutionnelle de l’île, mais aussi d’évoquer son nouveau rôle de marraine de la faculté de droit de Corte et de de livrer son analyse sur la politique menée par Emmanuel Macron.