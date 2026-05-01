« Chjassu di a Mimoria », à Speluncatu, un sentier pour faire revivre la mémoire des anciens

Après Lama et Pioggiola, ce nouveau parcours vient renforcer un réseau consacré à la transmission de l’identité et du patrimoine balanin. Long de 2,7 kilomètres, avec un temps de parcours estimé à 1h45 et une altitude comprise entre 216 et 382 mètres, le sentier a été pensé comme une immersion dans l’histoire, l’architecture et les paysages de l’intérieur de la Balagne.Tout au long du parcours, les promeneurs découvrent un patrimoine vernaculaire particulièrement riche. Ernachju, aghje, lenze, pagliaghji, murs en pierres sèches, moulin, forge, palmenti, chapelles ou encore vestiges médiévaux et traces d’occupations plus anciennes. Le chemin traverse notamment le site abandonné de Giustiniani, considéré comme l’un des premiers lieux d’implantation du village.



Présent lors de l’inauguration, le maire de Speluncatu, Jean-François Poli a rappelé l’importance symbolique de ce projet pour la commune.



« Le patrimoine fait partie de notre histoire. Avec les élus du conseil municipal, nous tenons particulièrement à ce que l’ensemble des sentiers du village soient entretenus et restaurés. C’est un projet important pour la commune », a-t-il expliqué.

Pour l’élu, ce sentier constitue avant tout un lien direct avec la mémoire des anciens.

« Cela fait référence au passé, à tous nos anciens qui descendaient à la campagne pour travailler la terre. C’est cette mémoire qu’il faut perpétuer et entretenir».

Très fréquenté selon lui, le parcours attire déjà habitants, randonneurs et passionnés d’histoire locale.

« J’ai été agréablement surpris de voir que le passage était très important. Plus il est emprunté, plus il restera propre », a-t-il souligné, évoquant également les projets archéologiques autour des anciens thermes romains du secteur.

Le maire a également mis en avant la richesse exceptionnelle du site traversé par le sentier.

« On est vraiment sur les endroits où les Romains avaient commencé à installer le premier village de Speluncatu, Torracinta di Giustiniani. On est sur un endroit magnifique. On comprend pourquoi ils s’étaient installés là».

Président de la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne, Lionel Mortini a insisté sur la dimension identitaire du projet.

« Restaurer ce genre de chantier, pour nous, c’est capital. Le patrimoine fait partie des objectifs politiques de l’intercommunalité».



L’opération représente un investissement total de 870 500,79 euros TTC, financé notamment par la Collectivité de Corse à hauteur de 211 339,20 euros et par l’Union européenne à hauteur de 341 482 euros. Le reste du financement est assuré via le FCTVA et l’autofinancement de la communauté de communes.

Pour Lionel Mortini, ces sentiers permettent surtout de redonner une visibilité à une histoire plurimillénaire souvent oubliée.

« Ce sentier répond à ce que nous sommes, à notre histoire millénaire qui ressort des pierres et de la vie rurale de ceux qui nous ont précédés. On n’a pas commencé notre histoire il y a 250 ans. Notre histoire est véritablement millénaire dans cet écosystème méditerranéen».

Le président de l’intercommunalité a également rappelé la volonté de poursuivre cette politique patrimoniale avec un futur Sentier du Patrimoine du côté de Pigna-Curbara.

Délégué au patrimoine, Barthélémy Colombani a souligné la richesse historique et pédagogique du site dès les premières visites.

« Lorsque les habitants de Speluncatu nous ont présenté ce sentier, nous avons été immédiatement conquis».

Il voit dans ce parcours un véritable outil de transmission pour les jeunes générations.

« Sa position centrale est très intéressante pour y faire venir les écoles afin de faire découvrir le patrimoine, l’histoire et la toponymie, aussi bien en français qu’en langue corse».

Selon lui, le parcours permet surtout de traverser toutes les grandes périodes de l’histoire insulaire.

« On traverse toutes les strates de l’histoire de la Corse, de la préhistoire à l’époque romaine, jusqu’aux périodes médiévale et contemporaine».

Au-delà de l’aspect patrimonial, Chjassu di a Mimoria constitue également un nouvel outil de développement touristique durable pour l’intérieur de la Balagne. Pensé pour être accessible au plus grand nombre, le sentier dispose également d’un QR code permettant aux visiteurs d’accéder à des contenus complémentaires sur les différents points d’intérêt du parcours.

Fruit d’un partenariat entre la Communauté de communes, la commune de Speluncatu, l’Office de l’Environnement de la Corse, l’ODARC, la Collectivité de Corse et l’Union européenne, ce projet illustre la volonté de faire du patrimoine rural un véritable levier de transmission, de découverte et d’attractivité pour le territoire.

