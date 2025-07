« Chì pò fà? » : La belle rencontre entre une Corse, une Bretonne et un Lorrain

Dans ce trio magique, il y a tout d’abord Claire Le Goff, la Bretonne, l’auteur. Comédienne et professeure de théâtre, elle a été formée à l’École supérieure d’art dramatique de la ville de Paris, ainsi qu’aux Conservatoires d’art dramatique du 15e et du 8e arrondissement. En 2015, elle a fondé à Bastia la Compagnie Ghjuvanetta, qui propose des ateliers de théâtre et d’écriture créative, ainsi que des cours et des stages pour les enfants et les adultes. Autrice, elle a publié une nouvelle « Des miettes » et une pièce de théâtre, « Mademoiselle Grelon ». Charles Caplette, Lorrain, l’illustrateur, est quant à lui un ancien professeur en lycée professionnel. En 2015 il a écrit «Chouette, c'est l'heure des devoirs ! » ou 50 idées pour aider son enfant à travailler joyeusement à la maison grâce à la pédagogie positive. Il a aussi longtemps tenu des chroniques sur la pédagogie à FR3 Via Stella. « Je me définis comme chercheur en pédagogie meilleure », souligne-t-il avec malice. Aujourd’hui il s’est mis à l’illustration et anime un atelier de clown à l’Appuntu, près du Vieux-port à Bastia.

Enfin, Paula Bussi, sa femme, a effectué la traduction de l’ouvrage en corse.

« Chì pò fà? – Qu’est-ce que ça peut faire ? » s’adresse à un jeune public, mais pas que puisqu’abordant les thèmes de la honte et de l’acceptation de soi et des autres. L’histoire de Sacha-le-chat qui est en retard à l’école. Dans le car, il s’aperçoit qu’il est resté… en pyjama ! Ses camarades vont-ils se moquer de lui ? .... La suite dans le livre tout en belles couleurs.





« C’est par l’intermédiaire du romancier cap corsin Philippe Moncho que Charles et moi nous sommes rencontrés en 2018, lors d’une lecture de son 1er roman», explique Claire Le Goff. « On s’est revu en 2021 à l’occasion de la Caravane des conteurs que j’anime à la FALEP », enchaîne Charles Caplette. « Au cours de la déambulation, il y a eu un jeu d’impro et Claire m’a proposé d’écrire un texte sur l’histoire de ce petit Charles qui était parti à l’école en pyjama ».

Et le petit garçon est devenu un chat ! «J’écris beaucoup pour la jeunesse avec transposition d’un univers par le truchement des animaux. Charles a décidé de faire lui-même les illustrations », précise C. Le Goff.

« J’adore tout ce qui est visuel, car cela reflète pour moi la joie de vivre », explique Charles Caplette. « Bénévole à BD Bastia, j’ai commencé à dessiner il y a 10 ans, pour m’amuser, guidé par une formation en ligne. Le texte de Claire m’a donné envie de l’illustrer ».





Cet ouvrage est le fruit d’échanges, d’une belle complémentarité. « Le texte a beaucoup évolué au fil de nos rencontres et j’ai découvert comment un texte pouvait évoluer avec l’illustration et vice-versa », souligne Claire.

Pour réaliser ce livre, les auteurs ont bénéficié d’une bourse dispensée par la Collectivité de Corse. « L’acceptation de notre projet nous a vraiment boostés, car elle apparaissait comme une preuve de confiance et on a beaucoup travaillé », précise Charles. « Il y a eu aussi cette belle rencontre avec l’éditeur Xavier Dandoy de Casabianca, des éditions éoliennes. En novembre il a pris connaissance de notre projet et nous a demandé de lui livrer 12 planches pour le mois de décembre. Ce livre est une véritable création et la mise en page s’est faite avec lui. L’aventure de ce livre est une belle histoire du début à la fin, l’histoire de belles rencontres. »

Un livre pour la jeunesse, mais qui peut être lu par des adultes, traitant de la honte, du harcèlement, mais aussi de beaucoup d’autres choses, comme le partage d’expérience ou l’entraide. « Les grands s’y retrouveront aussi, car le sujet est universel» déclare C. Le Goff.





Un livre bilingue, mais… différent de ceux déjà édités. Le texte a été traduit par Paula Bussi, auteure de « Piccule, piccule Storie: Petites histoires » en 2017. Originaire de Castellare di Casinca, après des études d’économie, elle a été professeure pendant plus de 25 ans à Aix-en-Provence. À son retour en Corse, en juin 2015, elle a souhaité transmettre à ses deux enfants la richesse et la musique de la langue corse, qu’elle avait elle-même reçue de ses parents d’où l’idée de son premier livre. « Nous avons eu aussi l’expertise de Ghjermana de Zerbi, enseignante et chercheur » tient à préciser Charles Caplette. «Ce qu’il est important de souligner c’est qu’il y a une nouvelle approche dans la traduction, avec les 2 langues, française et corse, à égalité, parfois même mélangées. Dans les prochains ouvrages, on devrait encore plus jouer avec les 2 langues ».

Ce samedi, le livre sera présenté à la libraire jeunesse « Les P'tits Bidules », boulevard Paoli à Bastia lors d’une journée pleine d’animations du soir au matin. À découvrir notamment « une vache mangeuse des hontes »…

« On espère que cette animation pourra voyager dans d’autres lieux, des écoles, des médiathèques, d’autres villes », indique Charles Caplette. Ce livre pourrait-il être le début d’une série ? « Il pourrait bien sûr y avoir d’autres aventures de notre chat. Claire a ébauché un texte pour les préados ».