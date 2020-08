« Chèques vacances » : coup d’envoi du dispositif piloté par l’ATC

Dès ce vendredi 7 Août, les familles insulaires en situation de fragilité sociale auront ce « droit aux loisirs ». Salariés aux revenus modestes, mais aussi chômeurs ou encore retraités, pourront bénéficier d’un titre de paiement valable pendant 2 ans. Pour un montant total de 200 euros.Du coté de l’ATC, on considère que la dimension sociale va de pair avec la relance économique. En effet, ce dispositif a l’insigne mérite de booster l’industrie touristique locale.Au total, il faut savoir que 3 700 familles insulaires sont concernées. Elles ont jusqu’au 28 Août pour se déclarer sur le site de l’Agence du tourisme de la corse. Toutes les modalités d’inscription y figurent.Quant aux bénéficiaires, ils doivent répondre à des critères précis : dépendre de la CAF (caisse d’allocation familiale) de Corse et disposer d’un quotient familial compris entre 800 et 1000 Euros.Le public concerné est invité à se déclarer dès à présent sur le site de l’ATC : www.visit.corsica Pour des vacances en un clic..