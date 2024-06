Cet été, les Français s'envolent vers la Corse, révèle Opodo

Avec l'arrivée des beaux jours, les Français se préparent à explorer de nouvelles destinations estivales. Selon Opodo, la principale agence de voyages en ligne en Europe, les recherches et réservations de vols sur sa plateforme montrent un engouement particulier pour la Corse cet été. Parmi les destinations estivales favorites des Français, l'ile de Beauté se démarque avec Ajaccio, Bastia et Figari en tête, suivie de près par le Portugal avec Porto et la Grèce avec Athènes. En parallèle, Paris reste la destination la plus prisée par les touristes étrangers, mais la Corse brille également sur la scène internationale. En effet, Ajaccio enregistre une hausse impressionnante de 65% de réservations par rapport à l'année précédente, Figari 40%, et Bastia 33%.







Voici le top 10 des destinations les plus prisées par les Français durant la période estivale, selon les données d'Opodo :

Ajaccio Bastia Figari Porto Athènes Lisbonne Malte Palma de Majorque Montréal Héraklion

Les recherches montrent aussi que les Français privilégient le mois de juillet pour leurs vacances, avec 56 % des départs prévus durant cette période, contre 44 % en août. Les séjours sont majoritairement d'une durée de 7 à 13 jours, offrant une parenthèse idéale loin des festivités parisiennes. En outre, la Corse se hisse également en tête des destinations choisies par les touristes étrangers, juste après Paris, avec une popularité croissante à l'international​.Si la Corse domine les choix nationaux, les Français montrent aussi un vif intérêt pour d'autres destinations européennes et internationales. Le Portugal, avec Porto et Lisbonne, et la Grèce, avec Athènes, restent des choix populaires. Parmi les autres destinations privilégiées figurent Malte, Palma de Majorque, Montréal et Héraklion.