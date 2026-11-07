César, un crématorium animalier pour accompagner le deuil en Corse

Pour Marion Morini, le projet César est avant tout une histoire personnelle. Il y a un peu plus de trois ans, après la perte de son chien, elle doit envoyer sa dépouille sur le continent pour qu'il y soit incinéré. Elle ne récupérera ses cendres que deux mois plus tard, sans pouvoir s'assurer qu'il s'agit bien de celles de son animal. Une épreuve qui lui fait prendre conscience de l'absence de structure adaptée en Corse et lui donne l'idée de créer son propre centre, situé sur la commune de Peri, avec son associée Sandra Gaggioli.



Le nom du projet, César, est d'ailleurs celui de son chien. « C'est plus qu'un hommage que je lui rends. J'aurais tellement voulu, moi, avoir ce service », confie-t-elle.



Jusqu'à présent, les dépouilles des animaux étaient prises en charge par une entreprise continentale, dont les collectes pouvaient n'avoir lieu que tous les quinze jours, voire une fois par mois. Une organisation contraignante pour les cliniques vétérinaires, mais aussi pour les propriétaires, confrontés à de longs délais avant de récupérer les cendres de leur compagnon.



En lançant son projet, Marion Morini ne s'attendait pas à susciter autant de réactions. « Je pensais pas que ça puisse créer autant d'émulation. Pour certaines personnes, un animal, c'est un membre à part entière de la famille », souligne-t-elle.



César entend ainsi réduire l'attente à environ une semaine, avec des collectes du lundi au vendredi et une crémation organisée dans la foulée. Les propriétaires pourront récupérer les cendres chez leur vétérinaire ou à domicile, mais aussi se rendre directement sur place pour assister à la crémation.



Autre enjeu central pour la fondatrice : la traçabilité. Chaque animal devra être identifié tout au long de sa prise en charge. « Il est hors de question que l'animal qui revient chez le propriétaire ne soit pas le bon animal. Il sera identifié, ce sera tracé de l'enlèvement jusqu'à la crémation », assure-t-elle.



Un lieu pour se recueillir et faire ses adieux



Au fil des échanges avec les propriétaires, le projet s'est aussi construit autour d'une dimension plus intime : celle du deuil. « Les gens nous ont demandé un jardin du souvenir avec un olivier, une salle de recueillement. C'est un truc de dingue, parce qu'en fait, ils demandent exactement la même chose que pour un être humain », raconte Marion Morini. Les services d’un conseiller funéraire seront également disponibles.

